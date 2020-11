Anwohner der Talstraße sprechen von einer „großen Gefahr insbesondere für Kinder im Bereich der Talstraße“. Grund: Neu angesiedelte Firmen auf dem ehemaligen Gelände der Hafenbahn (RBH) würden regelmäßig von schweren Lkw angefahren. Diese sollen zu schnell durch die engen Straßen des Wohngebietes donnern. Mitglieder der Verkehrswacht waren zum Ortstermin geladen. Sie fordern nun ebenfalls Maßnahmen „zur Entschärfung der Situation“ von der Stadt.

Die Vogelperspektive zeigt, dass sich die Wohnsiedlung (links) unmittelbar an das ehemalige Zechenbahn-Gelände anschließt. Der Gartenbaubetrieb firmiert rechts neben den zentralen Gleisen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Der Lasterverkehr in der zuvor ruhigen Gartensiedlung habe sich deutlich verschlimmert, seitdem sich neues Gewerbe auf dem ehemaligen Betriebsgelände der RAG-Bahn- und Hafenbetriebe (RBH) angesiedelt habe, berichtet Anwohnervertreter Karl-Heinz Häusler. Bei der RBH seien die Anlieferungen einst „zu wohl mehr als 90 Prozent über die Schiene erfolgt und Lkw haben das Werksgelände dann und wann mal angefahren“. Die Ruhe an der eher engen Talstraße sei vorbei, da ein Gartenbaubetrieb und ein Tiefbauunternehmen auf dem alten RBH-Gelände firmierten, „die nun regelmäßig mit schweren Lkw angefahren werden“.

„Es muss gehandelt werden, bevor es zu einem Unfall mit Kindern kommt“

Viele der Lkw-Fahrer beachteten die Tempo-30-Zone nicht. „Sie fahren zu schnell“, meinen Häusler und andere Anwohner, auch im Bereich des Spielplatzes gegenüber der Christus-König-Kirche/ Ecke Höhenstraße. Es müsse gehandelt werden, „bevor es zu einem Unfall mit Kindern kommt“. Die seien ja nicht nur zum Spielplatz fußläufig unterwegs, viele kleine Schultendorfer besuchten ja auch die Käthe-Kollwitz-Schule, „so dass sie am Morgen und Nachmittag zahlreich die Talstraße überqueren“. Diese werde zudem auch von älteren Kindern stark mit dem Rad befahren, „die in Richtung Nordpark und zu den weiterführende Schulen in der Stadtmitte unterwegs sind“.

Bislang kein Bebauungsplan Für das ehemalige Betriebsgelände der Zechenbahn (RBH) sowie für die gesamte ehemalige Bergarbeitersiedlung Schultendorf besteht bislang kein Bebauungsplan oder Aufstellungsbeschluss. Die Stadtverwaltung hat sich ämterübergreifend über das ins Leben gerufene Forum.Stadt.Fabrik mit der Fläche auseinandergesetzt. In der Absicht, das Großprojekt der Reaktivierung der Brachfläche strukturell und organisatorisch in einer Gesamtstruktur vorzubereiten. Daraus ist eine erste Zusammenstellung von Leitlinien und Zielvorstellungen entstanden, mit denen das Planareal erfolgreich für das Flächenentwicklungsprogramm des Landes NRW „Bau.Land.Partner“ angemeldet wurde. Experten des Landes werden nun auf Grundlage der Rahmenbedingungen Konzeptvarianten erstellen, um damit erste wirtschaftliche Kalkulationen zur Neugestaltung des ehemaligen RBH-Geländes durchführen zu können.

Alles Kriterien für die Verkehrswacht, „um sich die aktuelle Situation mal genauer anzuschauen“, sagt Vorsitzender Heinz-Dieter Parma. Was ihm in Begleitung seiner Vorstandskollegin Christina Burmester sofort ins Auge fällt, „dass in der Höhe des Spielplatzes und der Querung in Richtung Grundschule an der Talstraße Warnschilder ‘Vorsicht Kinder’ fehlen. Hier ist die Stadt gefordert, schnell zu handeln. Was kein großes Problem sein sollte, da ja sogar freie Rohrpfosten im Kreuzungsbereich mit der Höhenstraße stehen“. Auch einfache Straßeneinbauten zur Geschwindigkeitsreduzierung seien denkbar. Um unverzüglich ein Signal zu setzen, will Parma schon mal selbst aktiv werden: „Wir werden ein Banner ‘Vorsicht Fußgänger’ im Kreuzungsbereich anbringen, damit die Fahrer aufmerksam werden und vom Gas gehen“.

Die Situation soll mit der Polizei erörtert werden

Auch Christopher Kropf, Ortsverbandsvorsitzender der Schultendorfer CDU, ist beim Ortstermin mit dabei. Er hat im August bereits den damaligen Bürgermeister angeschrieben und über die Situation berichtet. Roland antwortete umgehend, dass er bereits auf Anliegerbeschwerden reagiert habe und Kontakt mit der Polizei aufnehmen werde, um die Situation zu erörtern. Zudem werde die Stadt Geschwindigkeitsmessungen durchführen. „Das ist erfolgt. Die Messanlage stand aber an einer völlig falschen Stelle: im Kurvenbereich, wo die Lkw herunterbremsen“, so Häusler.

Ortstermin an der Talstraße mit Anwohner Karl-Heinz Häusler, Christina Burmester und Klaus-Dieter Parma (Verkehrswacht) sowie Christopher Kropf (v.l., CDU Schultendorf). Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Roland kündigte zudem an, dass die Entwicklung des ehemaligen RBH-Geländes Thema im nächsten Stadtplanungsausschuss sei. Anfang September erläuterte Stadtbaurat Volker Kreuzer dort, dass an den Zielvorstellungen für die Fläche im Austausch mit dem aktuellen Eigentümer gearbeitet werde, um diese in den Stadtteil zu integrieren. Vorstellbar sei ein Mix aus Wohnungsbau und nicht störender gewerblicher Nutzung, etwa einem Dienstleistungspark. Inwieweit „eine Tiefbaufirma und ein Gartenbaubetrieb, der über eine Mischanlage auch Beton verkauft, mit regem Lkw-Verkehr nicht störendes Gewerbe sind“, fragt sich Anwohner Karl-Heinz Häusler.

Ziel ist, die Fläche mit nicht störendem Gewerbe zu entwickeln

Der Gartenbaubetrieb sei östlich der einstigen RBH-Gleise angesiedelt, „und befindet sich so nicht mehr auf dem ehemaligen Betriebsgelände“, so Karsten Fuchte, Chef des Stadtplanungsamtes, auf Nachfrage der WAZ. Das zudem angesprochene Tiefbauunternehmen sei seines Wissens nach nur temporär auf dem Gelände tätig, „im Rahmen der Erneuerung der Gleisanlage Richtung Ineos Phenol“. Man werde die Situation aber weiter in den Blick nehmen. Grundsätzlich bleibe das Ziel, „die alte RBH-Fläche über das Landesprogramm Bau.Land.Partner mit nicht störendem Gewerbe zu entwickeln“.