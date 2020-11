Gedenkveranstaltungen können nicht wie geplant stattfinden

Gladbeck. Gedenkveranstaltungen zum 9. November und zum Volkstrauertag können in Gladbeck nicht mit vielen Menschen stattfinden. Grund ist die Pandemie.

Die Gedenkveranstaltungen zum 9. November und zum Volkstrauertag (15. November) können in Gladbeck aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung und des Teil-Lockdowns nicht wie geplant stattfinden. Die Verwaltung hatte bereits beide Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie mit deutlich weniger Besuchern geplant, auch dies ist jetzt nicht mehr möglich.

Trotzdem wird das Gedenken in Gladbeck nicht ausfallen. Bürgermeisterin Bettina Weist: „Auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht mit vielen Menschen an der Stele und am Ehrenmal versammeln können, bleiben diese Gedenktage enorm wichtig. Wir werden daher in sehr kleinem Rahmen und in einem neuen Format an das erlittene Unrecht und an Krieg und Vertreibung erinnern.“ Bei beiden Gedenktagen wird die Stadt Gladbeck digitale Möglichkeiten nutzen, um trotz aller Einschränkungen möglichst viele Menschen teilhaben zulassen.