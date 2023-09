Gebrochene Hüfte nach Tritt: Kätzchen Tilda braucht Hilfe

Gladbeck. Kätzchen Tilda leidet unter Schmerzen ob einer gebrochenen Hüfte. Der Tierschutzverein Gladbeck sammelt Spenden, um die Operation zu finanzieren.

Können Kätzchen traurig gucken? Doch, schon, möchte man sagen, wenn man sich Tilda anschaut. Wie sie da aus ihrer blauen Decke lugt, merkt selbst der katzenunerfahrene Betrachter: Da stimmt was nicht. Das hat sich auch Tanja Zimmer vom Tierschutzverein Gladbeck gedacht, als sie die Fundkatze das erste Mal in Augenschein nahm. „Komplett sauber und so lieb“, erinnert sie sich, „aber verletzt. Ihr linkes Hinterbein setzt sie nicht auf.“

Ein Tierarztbesuch schafft dann Klarheit, wenn auch traurige. Denn Zimmer besteht auf einem Röntgenbild, „weil es mir keine Ruhe gelassen hat“. Die richtige Eingebung, wie sich dann zeigt, Tildas Hüftgelenk ist gebrochen, „es wird stark vermutet, dass jemand dort drauf getreten hat.“ Die Wut auf diesen anonymen Jemand versteht sich von selbst.

Gladbecker Tierschutzverein will Kätzchen Tilda die Schmerzen nehmen

Was Tilda retten kann, ist eine Operation, denn auch wenn das Kätzchen es nicht sagen kann, leidet es momentan große Schmerzen – und setzt deshalb ihren Hinterlauf nicht auf. Die Operation allerdings schlägt mit ungefähr 1400 Euro zu Buche, zu viel, als dass es die ehrenamtlichen Tierretter mal eben aus der Portokasse zahlen könnten.

Aufmerksames Kerlchen, nur mit dem Laufen klappt es nicht: Kätzchen Tilda muss an der Hüfte operiert werden, der Tierschutzverein Gladbeck sammelt Spenden. Foto: Tierschutzverein Gladbeck

„Jetzt braucht die Kleine euch, damit sie schnellstmöglich ohne Schmerzen leben kann“, appelliert Tierschützerin Tanja Zimmer auf Facebook, und rennt offene Türen ein. Bisher sind schon 460 Euro von 15 Spendern eingegangen, eine beachtliche Summe, trotzdem fehlen noch 940 Euro, bis Tilda endlich unters Messer kann. Den Gesundheitszustand von Tilda aktualisiert Zimmer auf Facebook, auch die Rechnungen sollen öffentlich gemacht werden, damit sich die Spender der zweckgemäßen Verwendung ihres Geldes sicher sein können.

So können Sie Tilda und anderen Tieren helfen

Deswegen hofft der Tierschutzverein weiter auf die Unterstützung der Gladbecker Bürger. Wer Tildas Hüftoperation finanziell auf die Sprünge helfen möchte, kann das mit einer Spende tun: Jeweils mit dem Verwendungszweck „Tilda“, entweder per Überweisung an den Tierschutzverein Gladbeck u. Umgebung e.V., IBAN: DE 05 424 500 40 0000 012815 oder per Paypal an tierschutzverein-gladbeck@web.de. Der Verein stellt auf Wunsch Spendenquittungen aus.

Lesen Sie auch:

Auf der Facebookseite des Vereins, „Tierschutzverein Gladbeck u.U.e.V seit 1934“, veröffentlicht Tanja Zimmer stets den aktuellsten Stand der Spendensammlung. Auf seiner Internetseite, tierschutzverein-gladbeck.de, informiert der Verein über all seine Aktivitäten und sucht nach einem neuen Zuhause für die Tiere, um die sich die Vereinsmitglieder gerade kümmern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck