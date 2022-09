Steigende Strom- und Gaspreise beunruhigen auch viele Seniorinnen und Senioren in Gladbeck.

Energiekrise Gas- und Strompreise: Experten beraten Senioren in Gladbeck

Gladbeck. Was tun, wenn Strom und Heizung kaum noch zu bezahlen sind? Antworten gibt’s bei einer Inforunde für Senioren im Fritz-Lange-Haus in Gladbeck.

Steigende Gas- und Strompreise verunsichern gerade auch viele Seniorinnen und Senioren. Viele Fragen drängen sich auf: Wird die Rente reichen? Kann ich meine Pauschalen noch zahlen? Was tun, wenn eine hohe Nachzahlung ansteht? Das Amt für Soziales und Wohnen im Gladbecker Rathaus bietet deshalb in Kooperation mit dem Seniorenbeirat, der Umweltabteilung, der ELE und dem Caritasverband Gelsenkirchen Hilfe an.

Unter dem Motto „Strom & Heizen immer teurer – Praxis-Tipps für Seniorinnen und Senioren!“ findet am Mittwoch, 28. September, von 10 bis 12 Uhr im Saal des Fritz-Lange-Hauses an der Friedrichstraße eine Informationsveranstaltung statt. Die Experten werden Tipps geben zu Themen wie Energiesparen, Nachzahlung, Stromsperre, aber auch Grundsicherung und Wohngeld.

Marcel Röken, Kundenservice der ELE, berichtet von der allgemeinen Entwicklung auf dem Energiemarkt, erläutert das Vorgehen bei Problemen bezüglich hoher Raten- und Nachzahlungen, und er erklärt, wie eine Ratenzahlung mit dem Stromanbieter vereinbart werden kann.

Stefanie Rade informiert über mögliche Hilfen durch das Amt für Soziales und Wohnen. Viele ältere Menschen kennen ihre Ansprüche nicht, oder scheuen sich, diese in Anspruch zu nehmen. Hier will die Expertin Vorbehalte abbauen.

Probleme mit den Energiekosten: Ansprechpartner für Senioren

Werner Groß-Mühlenbruch vom Seniorenbeirat stellt das Projekt „Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren bei Problemen mit den Energiekosten“ vor. Das Team vom Seniorenbeirat stellt z. B. den Kontakt zum ELE-Servicecenter und/oder zum Amt für Soziales und Wohnen her, um so dabei zu helfen, Hemmschwellen abzubauen und Lösungswege aufzuzeigen. Im Einzelfall kann auch eine persönliche Begleitung zur ELE oder zum Amt für Soziales und Wohnen angeboten werden. Die Sprechstunde vom Seniorenbeirat findet immer donnerstags von 10 bis 11 Uhr im Fritz-Lange-Haus statt.

Einspartipps beim Gasverbrauch gibt Marian Osterhoff von der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck. Und Frank Bluhm hilft mit seinem Team vom Caritas-„Stromsparcheck“ beim Stromsparen im Alltag. Alle Experten beantworten auch Fragen, zu dem können auch Termine vereinbart werden. Eine Anmeldung zu der Info-Veranstaltung ist unter 02043/99-2775 möglich.

