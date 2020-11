Gas: Knall schreckt Hausbewohner in Gladbeck auf

Gladbeck. Durch einen Defekt kam es zu einer Gasverpuffung in der Gladbecker Stadtmitte. Die Feuerwehr rückte aus.

Schreck für die Bewohner einer Wohnung in der Gladbecker Stadtmitte. Aufgrund eines technischen Defektes kam es zu einer Verpuffung an ihrer Gastherme.

Gegen 15 Uhr kam es am Freitag in einem Wohngebäude an der Uhlandstraße zu einem lauten Knall, weil Gas an einer Heizanlage nicht richtig verbrannt war. Die alarmierte Feuerwehr rückte zum Einsatzort aus und sperrte unter Atemschutz den Gashaupthahn des Wohngebäudes ab. Die Wohnung, in der sich die Verpuffung ereignet hatte, wurde mit einem Gaswarngerät begangen, kontrolliert und durchlüftet.

Technischer Defekt an einer Gastherme

Die Störung ereignete sich laut Feuerwehr aufgrund eines technischen Defektes an der Gastherme in der betroffenen Wohnung. In den Räumen konnte keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Der ebenfalls benachrichtigte Energieversorger leitete die Reparatur des defekten Bauteils ein.

Laut Gladbecker Feuerweh ist bei der Gas-Verpuffung niemand zu Schaden gekommen.

