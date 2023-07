Gartengeräte aus Gladbecker Bildungseinrichtung geklaut

Unbekannte Täter haben verschieden Gartengeräte vom Vöinghof an der Hornstraße 25 in Gladbeck geklaut.

Gladbeck. Diverse Gartengeräte sind von unbekannten Tätern zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aus einer Gladbecker Bildungseinrichtung geklaut worden.

Unbekannte Täter sind in Gladbeck in eine Bildungseinrichtung an der Hornstraße 25 eingebrochen und haben mehrere Gartenbaugeräte geklaut. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, ereignete sich der Diebstahl zwischen Montagabend (24. Juli) und Dienstagmorgen (25. Juli) auf dem Gelände des Berufsfortbildungswerks (bfw) Gladbeck, welches sich auf dem unter Denkmalschutz stehenden Vöinghof befindet.

Diebe stehlen Gartengeräte in Gladbeck und flüchten – Polizei bittet um Hinweise

Die Unbekannten hätten mehrere Schlösser aufgebrochen und diverse Geräte aus dem Gartenbaubereich entwendet und seien anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei bisher nicht machen. Zudem liegen bislang keine Informationen zu den Tätern vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

