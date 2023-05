Fußgänger verletzt: Flüchtiger Mercedesfahrer rasch gefunden

Gladbeck. Ein Pkw kommt nachts in Gladbeck von der Straße ab. Ein Mann wird verletzt. Der Fahrer flüchtet - und taucht in einer Personengruppe wieder auf.

Ein 38-jähriger Gladbecker ist am Dienstag, kurz nach Mitternacht, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall in Höhe des Kreisverkehrs an der Horster Straße in Brauck.

Ein zunächst unbekannter Mercedesfahrer war mit seinem Pkw von der Horster Straße kommend auf der Marienstraße in Richtung Landstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein weiterer Wagen. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Fahrer einander kannten.

Der Mercedes kam kurz hinter dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Auto

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Mercedes kurz hinter dem Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Außerdem kam es zu einer Berührung mit einem 38-jährigen Fußgänger aus Gladbeck. Er wurde leicht verletzt.

Der Mercedesfahrer und dessen Beifahrer flüchteten zunächst. Während der Unfallaufnahme tauchte plötzliche eine größere Personengruppe am Ort des Geschehens auf, so die Polizei. In der Gruppe sollen sich sich auch der mutmaßliche Fahrer, ein 25-jähriger Gladbecker, und sein 29-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Gladbeck, aufgehalten haben. Zeugen konnten Hinweise auf die beiden Männer geben.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. Der Mercedes des 25-Jährigen, sein Führerschein und ein Mobiltelefon wurden sichergestellt.

