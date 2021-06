Fußgänger an Zebrastreifen angefahren – Autofahrer flüchtet

Gladbeck. Ein unbekannter Autofahrer hat in Gladbeck einen Fußgänger angefahren – und ist dann geflüchtet. Der verletzte 31-Jährige kam ins Krankenhaus.

Der 31-Jährige ging gegen 23.15 Uhr am Kreisverkehr Postallee/Barbarastraße zu Fuß über den Zebrastreifen der Barbarastraße in Richtung Rathaus. Dabei wurde er von einem unbekannten Autofahrer erfasst, der aus dem Kreisverkehr in die Barbarastraße abbog, so die Polizei. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen SUV oder Kastenwagen der Marke Opel handeln. Das Auto hatte demnach ein Gladbecker Kennzeichen. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen ins Krankenhaus, er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer. Hinweise an: 0800/2361 111.

