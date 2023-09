Fußball-EM: Gladbecks Nachbarstadt sucht freiwillige Helfer

Gladbeck. Gelsenkirchen ist Spielort der Fußball-EM 2024. Damit alles glatt läuft, sucht die Stadt zahlreiche Volunteers. Bewerbungsphase ist angelaufen.

Die nächste Fußball-Europameisterschaft findet im kommenden Jahr in Deutschland statt. In der Nachbarstadt Gelsenkirchen – genauer in der Arena – werden einige Partien ausgetragen. Nun sucht die Stadt nach Helfern. „Für den Einsatz rund um das Stadion und im Stadtgebiet werden insgesamt 1600 freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht“, heißt es in der Mitteilung der Nachbarstadt. Die Einsatzmöglichkeiten für die Volunteers sind vielfältig: ob im Stadion, im Bereich Ticketing, als technischer Support oder Unterstützung im Mediencenter.

Zwar seien schon jetzt mehr als 2500 Bewerbungen eingegangen, dennoch gilt: „Wir freuen uns über das große Interesse am Volunteer-Programm, suchen aber weiterhin qualifizierte und motivierte Menschen, die Lust darauf haben, Teil eines unvergesslichen Events zu werden und Gelsenkirchen wie schon bei der WM 2006 als gastfreundliche Stadt zu repräsentieren“, sagt Jochen Kemmer, Volunteer Manager der Stadt Gelsenkirchen.

Bewerbungsphase läuft noch bis Mitte November

Die Bewerbungsphase läuft noch bis Mitte November. Die eingegangenen Bewerbungen werden nach und nach gesichtet, und auch die ersten Bewerbungsgespräche haben schon stattgefunden. „Wer bisher noch keine Einladung zum Interview bekommen hat, muss sich keine Sorgen machen. Die Bearbeitung aller eingegangenen Unterlagen kann bis Ende des Jahres dauern“, so Kemmer, „im Januar 2024 erhalten dann alle Bewerberinnen und Bewerber eine Rückmeldung, ob es geklappt hat oder nicht.“

Im Frühjahr starten dann die ersten Schulungen und damit die konkreten Vorbereitungen auf die EM. Die Freiwilligen erhalten für ihren Einsatz ein hochwertiges Volunteer-Outfit, ein kostenloses Ticket für öffentliche Verkehrsmittel, Verpflegung an den Einsatztagen, zahlreiche Schulungen sowie ein Abschlussgeschenk.

Infos und Bewerbung unter: www.euro2024volunteers.com.

