Tierschutz Fundkater in Gladbeck: neuer Name und neues Zuhause

Gladbeck. Die Namens-Auktion des Gladbecker Tierschutzvereins für eine herrenlose Katze war erfolgreich. Wie der Kater heißt und wo er jetzt lebt.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Wie die von Chilli. Wenn Ihnen der Name nichts sagt, keine Sorge. Er ist noch ganz frisch. In der vergangenen Woche nämlich nahm der TierschutzvereinGladbeck einen Fundkater auf, der bei den Rettern Verwunderung auslöste. Abgemagert war er zwar, und auch nicht gechippt, kastriert und geimpft, aber eben auch: ein schönes Rassetier.

Tanja Zimmer vom Tierschutzverein vermutete, dass die gestiegenen Preise für Futter, Streu und Co. den Vorbesitzer bewogen hatten, sein flauschiges Freundchen auszusetzen. So oder so, der Verein machte sich gleich daran, ein neues Zuhause für den namenlosen Kater zu suchen. Bloß, bevor das possierliche Tierchen irgendwo unterkommen kann, muss der Tierarzt erstmal Hand anlegen.

Der Gladbecker Kater heißt nun Chilli

Und das kostet Geld. Aus der Not, die ja erfinderisch machen soll, strickte sich der Tierschutzverein darum kurzerhand eine Tugend. Fünf mögliche Namen stellten die Tierretter vor: Nacho, Mango, Chilli, Morti und Jack. Wer an den Tierschutzverein spendete und als Verwendungszweck seinen Namensfavoriten angab, konnte bei der „Namensauktion“ mitmischen.

Lange hatte Nacho die Nase vor, mit „nur“ 30 Euro, dann schossen Mango und Chilli aus dem Hintergrund an die Spitze. Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf rennen, Mango machte mit 95 Euro den zweiten Platz und besiegelte damit: Mit einem Spitzenwert von 150 Euro heißt der Fundkater künftig Chilli.

Chilli wird jetzt Recklinghäuser

Tanja Zimmer jedenfalls freut sich. Auch über den neuen Namen und darüber, dass das Geld jetzt zum Chippen und Kastrieren reicht. Dass Chilli direkt ein neues Zuhause gefunden hat, das freut sie aber am meisten. „Am Donnerstag sind wir mit dem Kater beim Tierarzt, und in Zukunft lebt er dann in Recklinghausen.“ Da hat Chilli nämlich schon wieder Glück gehabt. Der Tierschutzverein hat von Anfang an klargemacht, dass „der Katermann lieber Einzelprinz wäre“. Nun kommt er bei einer Recklinghäuserin unter, die bis vor kurzem noch Katzen hatte. „Ein Profi also“. Noch ein Glücksgriff für Chilli.

