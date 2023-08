Für einen guten Zweck: Schon 1,9 Tonnen Kronkorken gesammelt

Gladbeck. Der Gladbecker Markus Kellermann sammelt Kronkorken für einen guten Zweck, die Korken kommen aus ganz Deutschland. Wie Sie helfen können.

„Uff.“ Ein angestrengter Seufzer, aber auch ein zufriedener, Markus Kellermann hievt den letzten Sack in den Kofferraum. Der Gladbecker sammelt Kronkorken, bringt das Weißblech zum Verwerter und gibt den Erlös eins zu eins an einen guten Zweck weiter. So weit, so seit Anfang 2023 bekannt, aber von der großen und positiven Resonanz zur Zeit ist Kellermann selbst überrascht.

„Heute waren es satte 270 Kilo, das bringt mich für das Jahr 2023 auf ein Gesamtgewicht von 1,9 Tonnen.“ Bisher jedenfalls, das Jahr hat ja noch ein paar Monate, mit dem Jahresende zieht auch Kellermann einen Schlussstrich, bis es 2024 aufs Neue und für ein neues Projekt von vorne losgeht. Welcher wohltätige Zweck sich Weihnachten 2023 über einen warmen Geldregen freuen darf, verrät Markus Kellermann noch nicht, „es soll möglichst eine Überraschung bleiben“. Nur so viel sei gesagt: Stand August steht das Kronkorkenkonto schon bei 440 Euro, für ein Kilo gibt es ungefähr 22 Cent.

Mittlerweile kommen die Kronkorken aus ganz Deutschland nach Gladbeck

Ein paar Tage nach der Tour zum Metallverwerter steht schon Nachschub in Kellermanns Garage. „Drei solcher Mayo-Eimer, die man aus der Pommesbude kennt, randvoll mit Kronkorken.“ Den Inhalt der zugehörigen Flaschen hat Kellermann nicht selbst vernichtet. Sein Projekt hat in den vergangenen Monaten viele Freunde gefunden und eine echte Eigendynamik entwickelt. „Der Jammerkrug, der Meygarten, die Dönerarena in Zweckel, alle helfen mit“, sagt der Gladbecker Korkenkönig, mit Stolz und mit Freude.

Fleißiger Sammler: Markus Kellermann mit seiner ersten Ladung Kronkorken im Februar 2023. Foto: Markus Kellermann / Privat

Der Weißblech-Wahnsinn hat die Gladbecker Stadtgrenzen aber längst überschritten. Die Gastronomie am Flughafen Düsseldorf schickt Kronkorken-Grüße aus der Landeshauptstadt, Studenten der Universität Landau „saufen für den guten Zweck“, freut sich Markus Kellermann. „Und das Beste ist ja: Die Dinger landen nicht auf dem Müll, sondern werden wiederverwertet. Zwei Fliegen mit einer Klappe.“

Kronkorken sammeln für den guten Zweck: So können Sie helfen

Wer Markus Kellermann und den guten Zweck unterstützen will und sich gerne mal ein verkronkorktes Getränk genehmigt, kann gleich auf mehreren Wegen helfen. Auf dem Wertstoffhof des ZBG, Wilhelmstraße 61, stehen drei Mülltonnen bereit, die für Markus Kellermanns Kronkorken reserviert sind, und die er regelmäßig leert.

Wer mag, kann Kellermann aber auch direkt kontaktieren, entweder per E-Mail an markuskellermann@gmx.net oder auf Facebook und Instagram per privater Nachricht. Ein Tipp noch für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie einen Kronkorken aus Weißblech oder Aluminium in den Händen halten: Weißblech ist magnetisch, Aluminium nicht. Das ist nicht ganz unwichtig, für Flaschenverschlüsse aus Alu gibt es nämlich kaum Geld.

