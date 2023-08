Für den „Shoppingbummel mit Herz“ sind modische Duos gefragt

Gladbeck. Mutter & Tochter gehen einkaufen. Für den 9. Shoppingbummel der Gladbecker Werbegemeinschaft wird diesmal ein Duo gesucht. Bewerbungen ab sofort.

Der nächste „Shoppingbummel mit Herz“ der Gladbecker Werbegemeinschaft steht an. Bei der neunte Auflage dieses Events haben die Veranstalter daraus einen „Shoppingbummel Special“ gemacht. Gesucht wird in diesem Jahr ein Duo. Mutter und Tochter können jeweils 500 Euro gewinnen, sich davon am 29. September in ihrer Heimatstadt Gladbeck gemeinsam einkleiden, frisieren und professionell schminken lassen.

Besuchen können die Gewinnerinnen an diesem für sie besonderen Tag in der Innenstadt die Modegeschäfte Stil Vest, Mode Villa Concept Store und Exquisit, die Schuhgeschäfte Große-Kreul und Auftritt, Optik Hahne, Geschenke Hahne und das Juweliergeschäft Hahne. Begleitet wird das Mutter-Tochter-Duo von der erfahrenen Stylistin Katja Krischel, die seit ein paar Wochen als Citymanagerin für die Stadtverwaltung arbeitet.

Im Friseursalon Tophair, den Krischel mit ihrem Mann betreibt, können sich die Gewinnerinnen nach dem Einkaufsbummel die Haare stylen lassen. Damit sie am Ende besonders gut aussehen, gibt es auch noch ein tolles Make up. Die Fotografin Jennifer Klein-Ridder vom Unternehmen JKR-Dreampictures wird die beiden Frauen begleiten und ihre „Verwandlung“ zur Erinnerung in Bildern festhalten.

Der Gladbecker Shoppingbummel endet mit einer Feier bei Entdeckerweine Volmer

Der ereignisreiche Tag klingt mit einem Empfang aller Akteure bei Entdeckerweine Volmer aus. Dazu sind auch wieder die ehemaligen Gewinnerinnen und Gewinner eingeladen. Katja Krischel: „Manche von ihnen trugen in der Vergangenheit an diesem Abend Garderobe von ihrem eigenen Shoppingbummel. Es wäre schön, wenn das dieses Mal auch so ist.“

Stylistin und Citymanagerin Katja Krischel wird das Mutter-Tochter-Duo beim Shoppen begleiten. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Für den „Shoppingbummel Special“ bewerben können sich Mutter und erwachsene Tochter bis zum 13. September. Bewerbungsflyer können sie ab sofort in den beteiligten Geschäften holen und ausgefüllt wieder abgeben oder an die WAZ schicken: redaktion.gladbeck@waz.de. Am Samstag des Appeltatenfestes (2. September) und beim Feierabendmarkt am 6. September steht zudem ein Bewerbungsstand vor dem Rathaus.

Eine Jury entscheidet über das Gewinner-Duo. Keine leichte Aufgabe für die fünf fachkundigen Damen, denn wenn die Aktion so gut läuft wie in den vergangenen Jahren, haben sie die Qual der Wahl zwischen fast 100 Bewerbungen.

