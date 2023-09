Die schönsten Frühstücks-Cafés in Gladbeck

Lecker am Morgen: Das türkische Frühstück im "Anatolia" in Gladbeck

Gladbeck. Orientalisch, türkisch, amerikanisch, ganz klassisch: Wer in Gladbeck frühstücken will, hat die Wahl. Wir haben sechs Lokale zusammengestellt.

„Start your day right!“ – Es geht nichts über ein wohltuendes Frühstück am Morgen. Mit knackigen Brötchen, butterweichen Croissants, frischen Früchten oder knusprigem Müsli im Magen lassen sich die bevorstehenden Herausforderungen des Tages doch gleich viel besser meistern. Wenn man sich dazu auch noch in ein gemütliches Café in Gladbeck setzten und sich das Frühstück servieren lassen kann, startet der Tag noch umso besser.

Und deswegen die entscheidende Frage: Wo kann man in Gladbeck so richtig schön Frühstücken gehen. Wir haben eine Menge Cafés, Restaurants, einfach schöne Läden eben, zusammengestellt.

"Café 1919": Selbst gemachter Kuchen und familiäre Atmosphäre

Frank Hellmich hat das "Rentfort Lokal 1919" übernommen, mit einer frischen Idee für das Café an der Martin-Luther-Straße. Selbst gemachter Kuchen, Kaffee, Baguettes, Snacks und familiäre Atmosphäre locken Frühstücker schon früh aus den Federn und an den Tisch. „Ich hatte nie fest damit geplant zu expandieren. Doch als ich die Möglichkeit auf ein zweites Standbein bekam, bin ich meinem Instinkt gefolgt“, so der Gastronom, der auch "Mein Café" betreibt (siehe unten).

Selbstgebackene Kuchen und familiäre Atmosphäre gibt es im "Café 1919" in Gladbeck.

Der Innenraum besticht mit einem Mix aus modernem Industrielook im Barbereich und gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre in dem in weiß gehaltenen Gästeraum. Bodentiefe Fenster geben den Blick ins Grüne frei und öffnen den Raum so. Die Tische und Stühle sind bunt zusammengestellt und ergeben zusammen mit der Holzoptik des Bodens und der indirekten Beleuchtung ein gewisses Urlaubsflair.

"Anatolia": Türkisches Frühstück in der Gladbecker Innenstadt

Sagt Ihnen "Menemen" was? Dann wird es höchste Zeit für einen Besuch bei Anatolia auf der Horster Straße, direkt neben der Kirche St. Lamberti. Wer hier kulinarisch den Morgen begrüßt, kann sich auf türkisches Frühstück freuen - inklusive Menemen eben, ein klassisches Frühstücksgericht aus Eiern, Spitzpaprika und Tomaten.

Ein starkes Team: Merivan und Sezgin Anahtar in ihrem Café "Anatolia" in Gladbeck.

Im Mai 2022 eröffneten sie das Café schließlich mit einem neuen Konzept und einer überarbeiteten Karte. Oliven, Kaşar (türkischer Käse, ähnlich wie Gouda), Putenwurst, eingelegte Paprika, Marmeladen, Honig und türkischer Tee: Für elf Euro serviert das fünfköpfige Anatolia-Team kalte und warme Speisen aus der Türkei. Merivan Anahtar erklärt: „Das Frühstück gab es hier früher nicht, außerdem bieten wir neue Eissorten wie Mango-Maracuja oder Joghurt-Waldbeere an. Unser Renner sind aber unsere hausgemachten Waffeln sowie die Törtchen, die wir aus einer Konditorei in Essen beziehen", sagt Merivan Anahtar, die das Café mit ihrem Mann Sezgin betreibt.

Die Kuchen und Törtchen, die in einer gläsernen Vitrine stehen, variieren täglich. So können die Kunden beispielsweise zwischen Himbeer-, Mandelsplitter- und Pistazientörtchen für 3,30 Euro wählen, alle gefüllt mit einer Butter- oder Sahnecreme. Hingucker sind die mit Schokostreuseln und Obst verzierten Schokocremetörtchen für 3,70 Euro. „Am liebsten würden wir alles selbst backen, aber dafür haben wir im Moment nicht genug Platz“.

"Joe's Café": Amerikanisches Flair in Gladbeck-Mitte

Das Lokal in amerikanisch-industriellem Design verbindet den Charme der Bergbauoptik mit Elementen eines klassischen American Diner. Auf seiner Karte bietet Inhaber Joe Markmann in seinem Lokal neben Streetfood-Klassikern und modern interpretierter Hausmannskost auch eine Auswahl an Salaten und Bowls. Dabei liegt der Fokus auf der Mittagszeit, wenn viele Berufstätige aus der Umgebung in der Pause einen gesünderen Snack bei Joe’s zu sich nehmen. Aus acht Gerichten zum Mittag und vielen Sandwich-Varianten können die Gäste wählen.

Joe Markmann serviert in "Joe's Café" in Gladbeck Bowls und mehr - und selbstverständlich auch leckeren Kaffee.

„Wir bieten morgens neben den warmen Speisen auch Sandwiches oder eine Auswahl belegter Brote an, um eine gesunde und ausgewogene Auswahl zu erstellen. Dazu gehören auch vegetarische und vegane Gerichte. Da wir immer a la minute, also für jeden Gast frisch, kochen, sind wir sehr flexibel“, sagt Markmann.

"Café Marrakesh": Orientalisches Flair in der Innenstadt

Schon beim Betreten des Cafés „Marrakesh“ an der Horster Straße 12 wird schnell deutlich, dass die angebotenen Speisen hier ebenso multikulturell sind wie die Gäste. Inhaber Brahim Taibi möchte mit seinem amerikanisch-orientalischen Angebot wieder Schwung in die Gladbecker Innenstadt bringen.

Im Laden gibt es selbstgemachtes Süßgebäck, allerdings auch deftige Speisen wie beispielsweise Salate und orientalisch gefüllte Paninis. Besonders beliebt sei seit der Neueröffnung zudem der frisch aufgebrühte Tee sowie ein Griesgebäck, welches mit Datteln und Honig gefüllt ist. Eine persönliche Empfehlung hat Taibi nicht – „es schmeckt doch schließlich jedem etwas anderes!“ Fündig werde in seinem Café allerdings jeder, egal, ob die Gäste gerade Lust auf einen süßen Snack haben, oder doch lieber eine herzhafte Mahlzeit essen möchten.

Süß ist Trumpf: Brahim Taibi bietet im "Café Marrakesh" in Gladbeck aber auch deftige Gerichte an.

An jedem Samstag bietet Taibi zudem ein großes Frühstücksbuffet an, bei dem es neben klassischen Brötchen und Marmelade unter anderem auch geröstete Paprika und Zucchini, Linsensuppe, Bratkartoffeln und geräucherten Lachs gibt. Für 10,90 Euro können sich Gäste zwischen 9 und 15 Uhr am All-you-can-eat-Buffet bedienen. Dazu serviert der Inhaber Tee, Kaffee und Milkshakes.

„Mein Café“: Das Kult-Lokal in der Gladbecker Innenstadt

„Mein Café“, schrieben viele Gladbecker gleich, als sie auf Facebook nach ihrem Lieblingsfrühstücksort in der Stadt gefragt wurden. Ein Grund zur Freude für Inhaber Frank Hellmich. Wie den meisten Gastronomen hat die Corona-Pandemie dem 57-Jährigen einige Nerven gekostet. Nun sorgen die Lieferengpässe und Preisexplosionen von Mehl und Speiseöl für schlaflose Nächte. Doch daran, sein „Baby“ aufzugeben, hat Hellmich noch nie gedacht. Denn auf seine Stammkundschaft kann sich der gelernte Bäckereimeister jedenfalls verlassen – und das bereits seit über zehn Jahren.

Das „Mein Café“ von Frank Hellmich ist für viele Gladbecker die erste Anlaufstelle wenn es um Frühstück geht. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das „Mein Café“ auf der Lamberti Straße in Gladbeck feiert dieses Jahr neunjähriges Bestehen. Zuvor besaß Hellmich die ehemalige Baguetterie „Bagoethe“ am Goetheplatz, bis die Räumlichkeiten eines Tages zu klein wurden. Auch wenn sein Spezialgebiet mittlerweile bei Frühstück und Kuchen liegt, spielt das Baguette auf Hellmichs Speisekarte immer noch eine große Rolle. Neben großen und kleinen Frühstücksmenüs mit Brötchen, Croissants, Rührei, Räucherlachs, Schinken und vielem mehr, kann man sich im „Mein Café“ auch ganze Baguettes belegen und bei Belieben sogar mit Käse überbacken lassen.

Dabei versucht Hellmich auf jeden Extrawunsch seiner Gäste einzugehen. „Die wenigstens Frühstücke werden so serviert, wie sie auf der Karte stehen“, sagt er schmunzelnd. Auch Milchalternativen wie Hafer- oder Sojadrink werden mittlerweile im „Mein Café“ angeboten. Für ein komplett veganes Frühstück würde es sich allerdings nicht lohnen. „Dafür fehlt mir einfach die Zielgruppe“, so Hellmich. Gefrühstückt werden darf jedenfalls den ganzen Tag – oder zumindest so lange, wie noch Brötchen da sind. Die backt der Bäckermeister täglich mehrmals nach, damit es nicht nur am Morgen frische Ware gibt. Und wenn die irgendwann aus ist, können sich seine Gäste immer noch über den selbst gebackenen Kuchen hermachen.

Im „Café Zeitlos“ ist der Name Programm

„Ich kann das ‘Café Zeitlos’ empfehlen! Sehr lecker und eine freundliche Atmosphäre“, heißt es von den Gladbeckern auf Facebook. Auch hier findet man auf der Speisekarte vorwiegend die Frühstücksklassiker: Eine Auswahl von verschiedenen Frühstücksmenüs für den kleinen oder großen Hunger mit einem bunten Mix an Brötchen, Brot und Croissants mit Aufschnitt, Rührei, Räucherlachs und süßen Aufstrichen. Alternativ können sich die Gäste ihr Frühstück auch individuell zusammenstellen lassen.

Das Frühstück im Café „Zeitlos“ in Gladbeck ist unter den Gladbeckern beliebt. Gäste können sich ihr Frühstücksmenü auch individuell zusammenstellen lassen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Und das sind die beliebtesten Bäckereien in Gladbeck Für ein gemütliches und langes Frühstück im Café hat man natürlich nicht jeden Tag Zeit. Wenn es schnell gehen muss, ist das belegte Brötchen und der Café-To-Go vom Bäcker eindeutig die praktischere Lösung. Auch hier haben die Gladbecker ihre Präferenzen. Bei unserer Facebook-Umfrage wurden die Bäckerei Schollin und Malzer am häufigsten genannt. Schollin gibt es in Gladbeck auf der Horster Straße 29, auf der Sandstraße 186 und am Krusenkamp 15. Hier wurde vor allem der Latte Macchiato hochgelobt. Malzer befindet sich in Gladbeck in den Rewe-Märkten auf der Horster Straße 360 und Hornstraße 15 sowie im Glückauf-Center auf der Wilhelmstraße 30. Die Bäckerei überzeugte vor allem durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dennoch gibt es eine Sache, die das „Café Zeitlos“ besonders macht: Hier stehen Ruhe und Besinnung vor Stress und Zeitdruck. Das „Café Zeitlos“ gehört zur „Lebenshilfe Gladbeck & Bottrop e.V.“ und befindet sich seit 2015 gleich neben dem Beratungsbüro auf der Bahnhofstraße 2. Neben den Hauptangestellten arbeiten hier auch immer wieder Menschen mit Behinderungen. Sie absolvieren Praktika im Service-Bereich oder sind als Fahrer für die Lebensmittellieferungen zuständig. „Dann darf der Kaffee auch mal etwas länger brauchen“, erklärt Geschäftsführerin Andrea Fortmann. Die Pädagogin begleitet die beeinträchtigten Menschen bei ihrer Tätigkeit im Café, das übrigens auch komplett barrierefrei ist.

Wer die entspannte Atmosphäre voll auskosten will, der kann sich seit kurzem an einem der drei Tauschbücherregale bedienen und bei Frühstück, Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen in einen schnulzigen Roman oder spannenden Krimi eintauchen. Bei gutem Wetter auch im Außenbereich. „Manche Gäste halten sich hier bis zu vier Stunden auf“, sagt Café-Leiterin Kerstin Stein. Nicht grundlos ist das „Café Zeitlos“ daher auch eine beliebte Anlaufstelle für Geburtstagsfeiern oder Beerdigungskaffees.

