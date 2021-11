Friedhof Gladbeck: Jugendliche zündeln in Trauerhalle

Gladbeck. Auf dem Friedhof in Gladbeck Brauck haben vermutlich zwei junge Täter ein Feuer in der Toilette der Trauerhalle gelegt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Feuerwehr musste zur Trauerhalle des Friedhofes in Gladbeck Brauck ausrücken. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass es in der dortigen Sanitäranlage brennt. Die Polizei geht offensichtlich von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Der am Montag berichtete Vorfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 17.30 Uhr. Ein Friedhofsbesucher hatte zunächst Rauch aus dem Bereich der WC-Anlage bemerkt, die sich im Untergeschoss der Trauerhalle befindet. Er gab zudem an, dass er in der Dunkelheit zwei Jugendliche gesehen habe, die die Treppe hinauf und dann in Richtung Behmerstraße davon rannten.

Zwei Jugendliche flüchteten in die Dunkelheit

Der Mann informierte sofort die Feuerwehr und die Polizei. Verdächtige konnten im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Eine nähere Beschreibung der flüchtigen Jugendlichen war aufgrund der Dunkelheit durch den Zeugen nicht möglich. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das sich schon im Toilettenraum ausgebreitet hatte.

Die Polizei geht auf Anfrage bislang davon aus, dass Papier in der Herrentoilette angesteckt worden ist. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung konnten den Schadensbereich noch nicht betreten, „da das Areal polizeilich abgesperrt worden ist“, so Henrik Feldhaus vom zuständigen ZBG. Die Untersuchung der Brandgutachter der Polizei steht noch aus.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen

Die Ermittlungen zu den tatverdächtigen Jugendlichen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 zu melden.

