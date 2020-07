Friedhof: Der Zentrale Betriebshof Gladbeck prüft Grabsteine

Gladbeck. Der ZBG kontrolliert auf den drei Friedhöfen der Stadt Gladbeck die Standfestigkeit der Grabmale. Die Kontrolle startet am 20. Juli.

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) überprüft demnächst die Standfestigkeit der Grabsteine auf allen drei städtischen Friedhöfen.

Die Kontrolle beginnt am Montag, 20. Juli. Sie soll bis zum 31. Juli abgeschlossen sein.

„Alle nicht feststehenden Steine müssen dann aus Sicherheitsgründen abgehoben und umgelegt werden“, kündigt der ZBG an. Nach der städtischen Friedhofssatzung für die Areale in der Stadtmitte sowie in Rentfort und Brauck sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen durch die Nutzungsberechtigten dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten.