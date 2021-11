Das Parken ist an den Samstagen im Advent in der Gladbecker Innenstadt wieder kostenlos.

Parken Freies Parken in Gladbeck an den Samstagen im Advent

Gladbeck. Auch in diesem Jahr ist das Parken an den Samstagen im Advent in der Innenstadt von Gladbeck kostenlos. Entsprechende Hinweise an den Automaten.

Zum Zimtsternfest und an allen vier Samstagen im Advent ist das Parken auch in diesem Jahr auf den sonst gebührenpflichtigen Plätzen in der Gladbecker Innenstadt kostenlos. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Lesen Sie auch:

Los geht es bereits an diesem Freitag, 26. November, zum Zimtsternfest. Bis einschließlich 18. Dezember darf dann an jedem Samstag frei geparkt werden. An den Parkscheinautomaten wurden bereits entsprechende Aufkleber angebracht, die auf das besondere Angebot hinweisen. Andere Parkregelungen (wie das Parken mit Parkscheibe, Halteverbote, etc.) bleiben natürlich weiterhin bestehen, so die Stadt Gladbeck weiter.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck