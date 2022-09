Freibad Gladbeck: Traglufthalle wird in den Ferien aufgebaut

Die Traglufthalle im Freibad in Gladbeck wird in den Herbstferien nun wieder aufgebaut. Das Bild zeigt die Pelle im vergangenen Jahr.

Gladbeck. Die Freibad-Saison ist fast beendet. Im Bad an der Schützenstraße in Gladbeck wird daher in den Herbstferien wieder die Traglufthalle aufgebaut.

Die Freibad-Saison nähert sich dem Ende. Am kommenden Samstag, 1. Oktober, wird das Schwimmen unter freiem Himmel zum letzten Mal möglich sein. Dann wird in den Herbstferien im Bad an der Schützenstraße die Traglufthalle aufgebaut.

Wenn der letzte Badegast am Samstag gegen 13.30 Uhr das Becken verlassen hat, wird das Wasser vom Sportbecken in das 100 Meter-Becken umgepumpt, so der SV 13, der das Bad betreibt. Der Schwimmverein hofft, spätestens am Montag, 17. Oktober, – nach den Herbstferien – den Badebetrieb wieder starten zu können – dann unter der Traglufthalle.

Der Kassenschluss der Traglufthallenzeit ist um 13 Uhr, Ende der Badezeit ist um 13.30 Uhr und das Freibad wird um 14 Uhr abgeschlossen. Verpflichtend für Schwimmer ist auch weiterhin das Online-Ticket. Besitzer von namentlich erfassten Jahres- oder Trainingskarten benötigen dieses nicht.

