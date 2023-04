Freibad Gladbeck: Badebetrieb startet in die Open-Air-Saison

Jetzt muss es nur noch wärmer werden, dann passt alles: Das Freibad in Gladbeck startet am 18. April in die Sommer-Saison.

Gladbeck. Das Freibad in Gladbeck startet am 18. April in die Freiluft-Badesaison. Geöffnet ist aber erst einmal nur halbtags. Welche Regeln noch gelten.

13 Grad und wolkig: Das ist die nicht gerade sehr frühlingshafte Wetterprognose für Dienstag. Aber dennoch bleibt es dabei: Der SV 13 startet am 18. April im Gladbecker Freibad den Open-Air-Badebetrieb – erst einmal halbtags.

Los geht es im Bad an der B 224 um 7 Uhr. Kassenschluss ist um 13 Uhr, bis 13.30 Uhr darf geschwommen werden. Das Freibad schließt dann um 14 Uhr. Vorerst steht den Wasserratten auch nur das Schwimmerbecken zur Verfügung. Am Nichtschwimmer- und auch am Sprungbecken müssen noch Restarbeiten erledigt werden.

Auch in dieser Saison gilt: Eintrittkasten müssen online gebucht werden. Das hilft dem Verein dabei, die maximale Anzahl an Freibadbesuchern kontrollieren zu können. Auch der SV 13 hat nämlich, wie andere Badbetreiber auch, das Problem, nicht über genügend Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer zu verfügen. Sind nicht genügend Leute zur Kontrolle des Badebetriebes verfügbar, kann die maximale Anzahl an Eintrittstickets nach unten korrigiert werden.

