Frauen regier’n die Welt: Musicalabend in Gladbeck

Gladbeck. Die „starken Frauen“ von St. Johannes stellen einen neuen Musicalabend auf die Beine. Was die Besucher in der Christus-König Kirche erwartet.

Sie sind der Kitt der Gesellschaft, die Stimme der Vernunft, wenn die Welt mal wieder am Rad dreht: Frauen. Da ist es ja wohl das mindeste, dass sie ihren eigenen Musicalabend bekommen, zum Beispiel in Gladbeck, am 22. und 23. September in der Kirche Christus König. Jeweils um 19 Uhr stehen die „starken Frauen“ der Gemeinde St. Johannes mit einer Musical-Revue auf der Bühne, erstmals in Christus König, nachdem die Kirche St. Johannes abgerissen wurde.

Es ist schon die fünfte Ausgabe der Show, jede stand unter ihrem eigenen Motto. In diesem Jahr ist ein Theater Schauplatz der Performance, passenderweise der Titel dazu: „starke Frauen – der Vorhang fällt“. Welche Songs genau gesungen werden, verraten die Künstlerinnen noch nicht, nur so viel, die Musik ist nicht die einzige Kunstform in den beiden Vorstellungen.

„Starke Frauen“ in Gladbeck: Mehr als nur ein Musical

Die Frauen auf der Bühne geben auch Texte zum Besten, Sketche runden den Abend ab. Steffi Herber und Nicole Wehrmann führen nicht nur Regie sondern als Moderatorinnen durch denn Abend, Mechthild Krumscheid, Meggy Bolte, Petra Dieckmann, Ulla Koopmann, Eva Cyrus und Sabine Berghorn steuern den Gesang bei. „Ein Abend für Frauen – aber auch für Männer“, überschreiben die Künstlerinnen ihr Projekt, und irgendwie ein bisschen auch ein Abend von Männern. „Ganz ohne geht es nicht, unsere Männer unterstützen uns in der Technik und der Beleuchtung.“

Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor der Show, um 18 Uhr, der Eintritt zu „starke Frauen – der Vorhang fällt“ ist frei. Die Damen auf der Bühne freuen sich über Spenden, der Erlös geht an die Frauenberatungsstelle Gladbeck.

