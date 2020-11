Unfall Frau weicht auf Autobahn VW Up aus und wird leicht verletzt

Gladbeck. Unbekannter ist auf A31 bei Gladbeck gefahren und direkt auf rechte Spur gewechselt. Frau weicht aus und verletzt sich. Suche nach dem Fahrer.

Eine Autofahrerin aus Dorsten ist am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Autobahn 31 bei Gladbeck leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Mercedes Richtung Bottrop unterwegs, als in Höhe der Anschlussstelle Gladbeck ein Unbekannter mit einem gelben VW Up auf die Autobahn auffuhr.

Dabei zog er direkt auf die rechte Fahrspur, so die Polizei . Die Dorstenerin (28) wich dem Wagen über die Beschleunigungsspur aus und stieß dort mit einem VW Golf zusammen. Der Fahrer des gelben VW Up fuhr davon, so die Polizei. Sie nimmt Hinweise unter 0251 275-0 entgegen.