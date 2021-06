Ein Unbekannter hat versucht, in Gladbeck in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Doch daran wurde er gehindert.

Einbruch Frau spricht Unbekannten an und verhindert so einen Einbruch

Gladbeck. Unbekannter hat in Gladbeck versucht, in ein Haus einzubrechen. Zeugin sprach ihn an und verhinderte so die Tat. Bei dem Mann war auch ein Junge.

Eine Frau hat in Gladbeck einen Einbruch verhindert, indem sie den mutmaßlichen Einbrecher angesprochen hat. Er wollte am Montagmittag in ein Mehrfamilienhaus an der Voßstraße einbrechen.

Die Zeugin ertappte den Mann dabei und sprach ihn an, daraufhin lief er weg, so die Polizei. Es entstand Sachschaden an der Haustür, gestohlen wurde aber nichts. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Bart, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke. Bei dem Mann befand sich ein etwa sechsjähriger Junge, so die Polizei weiter.

