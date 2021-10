Ein Rettungswagen musste eine schwer verletzte Autofahrerin in Gladbeck am Dienstag ins Krankenhaus bringen.

Unfall Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Gladbeck. Eine Frau ist in Gladbeck gegen einen Baum gefahren. Die Feuerwehr befreite sie aus ihrem Auto. Die Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Eine Gladbeckerin ist am Dienstagmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden – zwischenzeitlich konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 14.15 Uhr war die 73-Jährige auf der Horster Straße in Höhe Taubenstraße/Ulmenstraße aus bisher nicht geklärter Ursache mit ihrem Auto gegen einen Baum auf einer Mittelinsel gefahren, so die Polizei. Die Fahrerin war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt und nicht ansprechbar, die Feuerwehr konnte sie dann aber befreien.

Die Horster Straße war zwischenzeitlich gesperrt

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr, so die Polizei. Die Horster Straße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Auto der Gladbeckerin wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3250 Euro geschätzt.

