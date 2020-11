Frau bemerkt Einbrecher in Gladbeck – Unbekannter flüchtet

Gladbeck. Die Bewohnerin eines Hauses in Gladbeck hat einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Polizei meldet weitere Einbrüche in der Stadt.

Die Polizei meldet am Montag aus Gladbeck gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche vom Wochenende. An der Bahnhofstraße bekam die Bewohnerin eines Hauses am Freitagabend gegen 19.50 Uhr mit, dass sich ein Mann an der Terrassentür zu schaffen machte. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte. Er war dunkel bekleidet und hatte ein Kapuze tief ins Gesicht gezogen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden . +++

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in einen Container an einer Baustelle an der Talstraße eingebrochen. Aus dem Container stahlen sie hochwertiges Baugerät. Hinweise auf die Täter gibt es nicht, so die Polizei .

Einbrecher stehlen Schmuck, Geld und ein Tablet

Bereits am Samstag schlugen Einbrecher ein Loch in eine Terrassentür eines Hauses an der Straße Waterbruch. Dann öffneten sie die Tür und durchsuchten die Zimmer des Hauses. Sie entkamen mit Geld, Schmuck, Uhren und einem Tablet.

An der Phönixstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen Gullydeckel in die Scheibe einer Tankstelle geworfen. Durch die eingeschlagene Scheibe gelangten sie in die Räume und stahlen Tabakwaren. Auch dort entkamen die Täter unerkannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.