Eine Gladbeckerin ist bei einem Unfall in Dorsten leicht verletzt worden, berichtet die Polizei.

Unfall Frau aus Gladbeck wird bei Unfall in Dorsten leicht verletzt

Gladbeck. Eine Fußgängerin ist Freitagvormittag bei einem Unfall in Dorsten leicht verletzt worden. Die Gladbeckerin kam in ein Krankenhaus.

Eine Fußgängerin aus Gladbeck ist Freitagvormittag bei einem Unfall in Dorsten leicht verletzt worden. Die 36-jährige Frau wollte gegen 10.45 Uhr die Straße Südwall überqueren und lief zwischen verkehrsbedingt wartenden Autos her, so die Polizei.

Eine Autofahrerin (57) aus Dorsten war auf der Linksabbiegerspur des Südwalls unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, sie stieß mit der Gladbeckerin zusammen. Ein Rettungswagen brachte die 36-Jährige in ein Krankenhaus.