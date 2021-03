Live-Konzert mit Publikum: Diese Bilder, wie hier bei einem Forumskonzert 2019, wird es am Dienstag in der Stadthalle nicht geben. Das für diesen Tag geplante Konzert wird aber online gezeigt.

Kultur Forumskonzert in Gladbeck wird wegen Corona online gezeigt

Gladbeck. Das für Dienstag geplante Forumskonzert in Gladbeck kann wegen Corona nicht live stattfinden. Es wurde aufgezeichnet und ist online zu sehen.

Das für kommenden Dienstag geplante Klavierquartett-Konzert im Rahmen des „Forums Deutscher Musikhochschulen“ in Gladbeck kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden – der Auftritt ist aber aufgezeichnet worden und ab Dienstag online zu sehen.

Ab 20 Uhr wird das Konzert, das ursprünglich in der Stadthalle stattfinden sollte, mit den jungen Musikern der Folkwang Universität der Künste Essen auf der Website der Stadt (www.gladbeck.de/forumskonzerte) und auf YouTube zu sehen sein. Mit Werken von Ludwig van Beethoven, Frank Bridge und Gabriel Fauré wird das Klavierquartett mit Ekaterina Perlina (Violine), Mikalai Charnukho (Viola), Noémie Maria Klages (Violoncello) und Nanako Kurita am Klavier ein ganz besonderes Konzerterlebnis bieten, heißt es in der Ankündigung.

Auf der Homepage der Stadt Gladbeck ist zudem ein Begleitprogramm zum Konzert eingestellt. Wer am Premierenabend verhindert ist, kann das Konzert noch in den kommenden zwölf Monaten online abrufen. Weitere Infos beim städtischen Kulturamt: 02043/99-2628.