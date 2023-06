Food, Beer & Music Festival: Verspäteter Auftakt in Gladbeck

Gladbeck. Bis Sonntag kann man sich vorm Gladbecker Rathaus Getränke, Burger und Süßkram schmecken lassen. Das Food, Beer & Music Festival“ ist gestartet.

Das „Food, Beer & Music Festivals“ macht an diesem Wochenende erstmals in Gladbeck Station. Allerdings: Zum Auftakt am Freitagnachmittag mussten sich die Besucherinnen und Besucher vorm Gladbecker Rathaus in Geduld üben.

Aus der für 16 Uhr angekündigten Eröffnung wurde nämlich nichts. Das erste Bier floss erst mit ziemlicher Verspätung aus dem Zapfhahn. Und Dörte und Bruno Havenith konnten sich einen Burger schmecken lassen.

Noch bis Sonntag kann man es sich bei kühlen Getränken (es gibt nicht nur Bier), Burgern und Naschkram auf dem Willy-Brandt-Platz gut gehen lassen. Es gibt auch Livemusik und ein Kinderprogramm. Eröffnung Samstag und Sonntag: 12 Uhr.

