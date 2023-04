Förderverein der Musikschule Gladbeck informiert über sich

Der Förderverein der Musikschule Gladbeck greift auch bei der Anschaffung von Instrumenten in seine Kasse.

Gladbeck. Der Förderverein der Musikschule Gladbeck ist am 13. Mai in der Innenstadt präsent. Mitglieder informieren dann über ihr Engagement.

In den höchsten Tönen loben Rolf Hilgers und Ernst Hesse, die führenden Köpfe in der MusikschuleGladbeck, eine Gruppe von Unterstützern: den Förderverein mit seinen rund 400 Mitgliedern. Sie sind es, die immer wieder finanzielle und materielle Hilfe leisten.

Wer mehr über die Arbeit des Vereins erfahren möchte, kann am 13. Mai beim Aktionstag „Musik(-Schule) kommt in die Stadt“ Informationen aus erster Hand bekommen. Mitglieder werden an einem Stand nicht nur Getränke und Essen anbieten, sondern auch das Gespräch mit dem Publikum suchen.

Andreas Studenski, 2. Vorsitzender des Fördervereins der Gladbecker Musikschule, und andere Mitglieder informieren in eigener Sache. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Zum Beispiel kann der zweite Vorsitzende Andreas Studenski darüber berichten, wie junge Menschen Musikunterricht erhalten, obwohl das Elternhaus dafür eigentlich kein Geld hat. Der 51-Jährige: „Eine volle oder anteilige Übernahme der Gebühr ist möglich.“ Von großem Interesse: die Instrumentenversicherung.

Auch für die Anschaffung von Musikinstrumenten oder Noten greift der Förderverein in seine Kasse. Außerdem unterstützt er finanziell Unternehmungen wie Orchesterfreizeiten und Workshops. Hesse: „Diese Hilfe ist für uns Gold wert.“

Der Mindest-Jahresbeitrag beträgt zwölf Euro. Weitere Informationen: https://www.musikschule-gladbeck.de/de/foerderverein-der-musikschule-gladbeck/

