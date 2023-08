Flüchtlingsunterkunft im Van der Valk immer wahrscheinlicher

Gladbeck. Die Stadt hat ein Schreiben vom Land NRW erhalten, das für Ärger sorgt. Demnach geht die Planung für eine ZUE in einem Gladbecker Hotel weiter.

Das Land scheint an seinen Plänen festzuhalten: Im Gladbecker Hotel Van der Valk soll eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für geflüchtete Menschen (ZUE) geschaffen werden. Die Bezirksregierung Münster hat die Stadt jetzt in einem Schreiben darüber informiert, das die entsprechenden Verhandlungen mit der Van der Valk GmbH fortgesetzt werden. So reagiert die Bürgermeisterin darauf.

Zur Erinnerung: In dem Gladbecker Hotel am Rande des Wittringer Waldes soll eine Flüchtlingsunterkunft mit 620 Plätzen entstehen. Das Land NRW stehe in der gesetzlichen Pflicht, heißt es in dem von Staatssekretär Bahr beauftragten Schreiben, die „für die Unterbringung von Asylbegehrenden erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen“. Eine Information über die weiteren Entwicklungen und Planungen werde zu gegebener Zeit erfolgen, heißt es weiter.

Noch in der Sitzung des Rates hatte Staatssekretär Bahr angeboten, dass die Stadt Gladbeck bei den weiteren Planungen, die das Land unternimmt, mit am Tisch sitzen wird. „Es wurden uns Gespräche auf Augenhöhe versprochen, die bisher nicht stattgefunden haben. Die Antwort des Staatssekretärs überrascht und enttäuscht mich sehr“, so Bürgermeisterin Bettina Weist. Letztlich sollen jetzt vom Land gegen die Interessen der Stadt Gladbeck Fakten geschaffen werden. Weist: Wir wären gerne weiter in Gesprächen mit dem Land geblieben, aber dieser Platz am Tisch wird uns verwehrt.“

Die Stadt sei aber dennoch weiter „in der Verantwortung, die beste Lösung für Gladbeck zu entwickeln“. „Wir haben einen klaren Ratsbeschluss mit einem deutlichen politischen Appell gegen die Einrichtung einer ZUE an diesem Standort. Diesen nehmen wir ernst und bleiben auf dem eingeschlagenen Weg“, so die Bürgermeisterin weiter. Mit der Lokalpolitik soll das weitere Vorgehen zeitnah im nächsten Haupt-, Finanz-, und Digitalisierungsausschuss (HFDA) sowie im Rat erörtert und diskutiert werden.

