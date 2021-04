Flüchtiger Strafgefangener aus Gladbeck stellt sich Polizei

Gladbeck. Ein flüchtiger Strafgefangener stellte sich der überraschten Bundespolizei. Der Gladbecker tauchte betrunken auf der Wache in Gelsenkirchen auf.

Ein unverhoffter nächtlicher Besucher suchte jetzt die Wache der Bundespolizei in Gelsenkirchen auf. Wie sich herausstellte, wurde der Gladbecker gesucht. Er war nicht in den Knast zurückgekehrt.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Gegen zwei Uhr am frühen Samstagmorgen war der 53-jährige Mann auf dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen aufgetaucht. Der offensichtlich betrunkene Mann teilte den überraschten Polizisten mit, das er sich stellen wolle, da nach ihm gesucht werde.

Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte den Straftäter verurteilt

Da der Mann keine Ausweisdokumente mich sich führte, wurden seine Fingerabdrücke gescannt. Eine Recherche der Einsatzkräfte bestätigte, dass der 53-Jährige nach einem Ausgang nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt ist. Insgesamt wurde der Mann durch das Amtsgericht Gelsenkirchen unter anderem wegen Diebstahl, Beleidigung und Volksverhetzung zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Hiervon hat er noch fast acht Monate zu verbüßen.

Der mit fast 1,3 Promille alkoholisierte Mann wurde durch die Beamten verhaftet. Anschließend verbrachten Bundespolizisten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo er den Rest des Jahres verbringen wird.