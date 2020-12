„Alles aus einer Hand“ – das ist das Ziel. Einen Schritt auf dem Weg hat die Firma Tietz jetzt zurückgelegt. Vor zwei Jahren machte sich Dennis Tietz (28) an der Europastraße in Gladbeck mit einem Maler- und Lackiererbetrieb selbstständig. Jetzt hat auch Bruder Kevin (23) den Meisterbrief in der Tasche, als Elektriker.

Zwei Gewerke also können die jungen Männer schon gemeinsam abdecken. Das aber reicht den Brüdern nicht. Denn schon heute hören sie von Kunden nicht selten: „Kennen Sie auch einen Sanitär- und Heizungsfachmann und einen Fliesenleger?“ Wenn es so klappt, wie Dennis und Kevin Tietz es sich vorstellen, stellt sich diese Frage im Laufe des kommenden Jahres nicht mehr. „Beide Gewerke wollen wir mit ins Boot holen“, sagt der Jüngere. „Das ist ein großer Vorteil für unsere Kunden, vor allem für Großkunden wie Hausverwaltungen. Sie haben bei Wohnungs- und Haussanierungen nur einen Ansprechpartner, und alle Arbeiten laufen Hand in Hand.“

Meister sollen als Betriebsleiter eingestellt werden – es gibt schon erste Kontakte

Kontakte zu Meistern aus den fehlenden Branchen gibt es schon. Sie sollen als Betriebsleiter angestellt werden. Die Gespräche seien auf einem guten Weg, freuen sich die Brüder, die als logische Konsequenz auch über die Möglichkeiten einer räumliche Erweiterung ihres Firmensitzes nachdenken.

Das ist ohnehin nötig, denn die Firma wächst. Dennis Tietz beschäftigt mittlerweile fünf Gesellen, drei Auszubildende und eine Bürokraft. Drei Praktikanten vervollständigen das Team. Es dürften gern mehr sein, denn nach einem kleinen Einbruch während der ersten Corona-Welle brummen die Geschäfte wieder. Auch Kevin Tietz möchte Mitarbeiter einstellen, ab August auch Auszubildende.

Das Familienunternehmen beschäftigt Geflüchtete und Menschen mit Handicap

Allerdings: Die Suche, vor allem nach Berufsnachwuchs, ist nicht einfach. „Junge Leute interessieren sich kaum noch für Handwerksberufe“, sagt Detlef Tietz, der bei Sohn Dennis als Geselle arbeitet. Das Familienunternehmen hat einen eigenen Weg aus dem Dilemma gefunden, beschäftigt Geflüchtete ebenso wie Menschen mit Handicap , versucht, über Praktika geeignete Mitarbeiter zu finden.

Das klappt nicht in in jedem Fall, aber immerhin: Unter den drei aktuellen Azubis ist ein aus Syrien geflüchteter junger Mann, als Gesellen beschäftigt Dennis Tietz auch zwei gehörlose Männer, die den Beruf gelernt haben, aber ohne Beschäftigung waren. Die Handzeichen GmbH, eine Bildungsstätte für Gehörlose, hatte sich an Tietz gewandt und um Praktika für die Männer gebeten. Jetzt sind sie fest angestellt.

Und wenn sich alles so entwickelt, wie die Brüder Tietz es planen, werden an der Europastraße sicher noch mehr Menschen Arbeit finden, die es bei der Suche nach einer Beschäftigung nicht so leicht haben.