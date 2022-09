Feuerwehrleute in Gladbeck eilen als Tierretter zur Hilfe

Gladbeck. Die Gladbecker Feuerwehr befreite Tier und Mensch, die eingeschlossen waren. Die Einsatzkräfte befreiten sie aus ihrer misslichen Lage.

Die Feuerwehr Gladbeck hat sich am Wochenende einmal mehr als Tierretter betätigt. Doch das war nicht die einzige Situation, in der Einsatzkräfte zur Hilfe eilten.

An der Bülser Straße hatte sich am Freitag (23. September) gegen 17.50 Uhr eine Taube in einem Lichtschacht verfangen. Die Feuerwehrleute öffneten diesen zunächst. Dann fingen sie den Vogel mit einem Kescher ein. „Anschließend wurde der Schacht wieder verschlossen und die Taube in Freiheit entlassen“, berichtet die Feuerwehr.

In einer Notlage befanden sich Menschen auch am Tag darauf. Die Einsatzkräfte öffneten am Sonnabend gegen 2.50 Uhr eine Haustür an der August-Brust-Straße. Im Bericht heißt es: „Die Person wurde vorgefunden und dem Rettungsdienst übergeben.“

Weiterer Einsatzort an diesem Tag: die Uhlandstraße. Dort steckte gegen 11.45 Uhr eine Person in einem Aufzug fest. Die Türen des Fahrstuhls öffneten sich nicht. Die Feuerwehrleute setzten einen Dreikant-Schlüssel ein. Schließlich konnten sie die Aufzugtür öffnen und den eingeschlossenen Menschen befreien.

