Feuerwehr wird in Gladbeck zu zwei Wohnungsbränden gerufen

Gladbeck. In Gladbeck ist am Samstag in einer Wohnung ein Backofen in Brand geraten. Der Rettungsdienst war am Wochenende 86 Mal im Einsatz.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr blickt auf ein arbeitsreiches Wochenende in Gladbeck zurück. 86 Mal musste dieser zwischen Freitag und Sonntagmorgen ausrücken. Die Feuerwehr war zudem am Samstag zu zwei Brandeinsätzen gerufen worden.

Auf der Erlenstraße sollte ein Brand in einer Wohnung entstanden sein. Bei dem Einsatz stellte sich jedoch schließlich heraus, dass auf einem Herd Essen angebrannt war, so die Feuerwehr.

Nachbar löscht brennenden Backofen vor Eintreffen der Feuerwehr

In einer Wohnung auf der Friedrich-Ebert-Straße war ein Backofen in Brand geraten. Dieser konnte noch vor dem Eintreffen der Wehr von einem Nachbarn gelöscht werden, heißt es in einer Mitteilung. Die alarmierte Feuerwehr kontrollierte den Brandherd und belüftete die Wohnung.