Einsatz Feuerwehr löscht brennenden Torfsack auf Balkon in Gladbeck

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck ist Montagabend zu einem Brand auf einem Balkon an der Lindenstraße ausgerückt. Dort brannte ein Sack mit Torf und Unrat.

Die Feuerwehr ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Einsatz an der Lindenstraße in Gladbeck ausgerückt. Anwohner hatten eine unklare Rauchentwicklung auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses gemeldet. Da die Mieter der Wohnung nicht zu Hause waren, rückten die Einsatzkräfte über Leitern auf den Balkon vor.

Dort brannte ein Sack mit Torf und Unrat, der schnell gelöscht werden konnte. Ein Sachschaden entstand nicht, verletzt wurde niemand. Anschließend übergaben die Einsatzkräfte den Brandort an die Mieterin, die inzwischen benachrichtigt worden war.