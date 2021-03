Feuerwehr konnte lichterloh brennende Laube nicht retten

Trotz intensiver Löscharbeiten konnte die Feuerwehr Gladbeck eine Gartenlaube in Brauck nicht retten, sie brannte komplett ab (li.). Mit einer Wasserwand konnten nebenstehende Lauben gerettet werden.

Gladbeck. In Gladbeck brennt in der Nacht zu Samstag ein Gartenhaus komplett nieder. Feuerwehr gelingt es, mit einer Wasserwand Nachbarlauben zu retten.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Samstag wegen des Laubenbrandes im Gladbecker Süden alarmiert. Im Gartenbereich eines Hauses an der Horster Straße in Gladbeck zwischen den Kreisverkehren Roßheide- und Marienstraße brannte beim Eintreffen der Wehr ein Gartenhaus lichterloh. Trotz intensiver Löscharbeiten konnte sie nicht gerettet werden. Sie wurde ein Raub der Flammen.

In der Kreisleitstelle Recklinghausen waren zuvor mehrere besorgte Anrufe eingegangen. Die Feuerwehr rückte mit vier Einsatzkräften und vier Wagen an. Beim Eintreffen der Feuerwehr drohte der Brand auf umliegende Gebäude der Nachbargrundstücke überzugreifen.

Die Brandursache ist unklar, jetzt ermittelt die Polizei

Durch eine Riegelstellung – das Spritzen einer Wasserwand – sowie durch eine schnelle Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gartenhäuser verhindert werden. Allerdings wurde eine benachbarte Gartenlaube doch arg in Mitleidenschaft gezogen.

Und das Gartenhaus, das brannte, wurde komplett zerstört, so die Feuerwehr, die eine Stunde in Brauck im Einsatz war. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.