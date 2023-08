Einsatz Feuerwehr in Gladbeck: Großer Ast stürzt auf Arenbergstraße

Gladbeck. Schreck am Nachmittag – ein großer Ast war abgebrochen und auf die Arenbergstraße gestürzt. Die Feuerwehr musste die Gefahr beseitigen

Ein vermeintlich umgestürzter Baum auf der Arenbergstraße hielt am Montagnachmittag die Feuerwehr Gladbeck kurzzeitig in Atem. Gegen 16.30 Uhr war der Alarm bei den Einsatzkräften eingegangen. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein dicker Ast abgebrochen und mitten auf die Straße gestürzt war. Fotos in einer Gladbecker Facebook-Gruppe zeigen das Ausmaß des Astes.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Ast in einer Höhe von fünf bis zehn Metern abgebrochen und heruntergefallen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Allerdings war die Stelle nicht mehr passierbar.

Mithilfe einer Kettensägen zerkleinerten die Feuerwehrleute den Ast und sorgten so wieder für freie Fahrt. Insgesamt sechs Einsatzkräfte waren mit zwei Einsatzwagen vor Ort, so Einsatzleiter Sven Runge gegenüber der Lokalredaktion. Nach rund 30 Minuten sei der Ast zerkleinert gewesen und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden,

