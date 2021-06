Feuerwehr Gladbeck löscht Sonntagnacht brennendes Auto

Gladbeck. Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Pkw-Brand an die Konrad-Adenauer-Allee aus. Als die Wehrleute eintrafen, brannte das Auto lichterloh.

Die Feuerwehr meldet einen Autobrand, der sich in der Nacht zu Sonntag in Gladbeck auf der Konrad-Adenauer-Allee ereignet hat. Es ist einer von 83 Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Wochenende.

Der Pkw-Brand war der Feuerwehr kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen gemeldet worden. Als der Löschwagen eintraf, habe das Auto bereits „im Vollbrand“ gestanden, wie es im Einsatzprotokoll der Feuerwehr heißt. Unter Benutzung eines C-Wasserstrahlrohres und einer Schaumpistole konnte der Brand von den Feuerwehrleuten schnell gelöscht werden. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Ansonsten zählten die Einsätze eher zur Routine des Rettungsdienstes: Es gab 50 Notfalleinsätze, 15 Einsätze für den Notarzt und auch 15 Krankentransportfahrten. Zweimal wurde Hilfeleistung durch Feuerwehrleute geleistet.

