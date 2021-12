Die Feuerwehr Gladbeck wurde gerufen, weil in einem Wintergarten Gas ausströmte.

Feuerwehr Feuerwehr Gladbeck: In einem Wintergarten strömte Gas aus

Gladbeck. Ein Notruf führte die Feuerwehr Gladbeck am Wochenende zur Klarastraße. Dort strömte in einem Wintergarten Gas aus.

66 Einsätze fuhr die Feuerwehr Gladbeck am Wochenende. Das Gros waren Notfalleinsätze (35). Ein Notruf führte die Feuerwehr am Samstag zur Klarastraße. „Wohnungsbrand“ – so lautete die Meldung.

Die Feuerwehr wurde, so der Bericht, gegen 15 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich bei einer Gasflasche, die in einem Wintergarten stand, die Zuleitung zum Gasstrahler gelöst hatte. Das ausströmende Gas entzündete sich am Ende der Leitung.

Die Einsatzkräfte schlossen die Gasflasche am Ventil. Dann wurde sie ins Freie gebracht.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck