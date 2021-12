Feuerwehr fängt herrenlose Hunde in Gladbeck ein

Gladbeck. Der Feuerwehr wurden zwei Hunde ohne Halsband im Gladbecker Stadtsüden gemeldet. Die Tiere konnten eingefangen werden.

Zwei herrenlose Hunde wurden der Feuerwehr Gladbeck am Samstagmorgen gemeldet. Ein Wagen mit Einsatzkräften rückte daraufhin zur Tierrettung aus.

Der Anruf in der Gladbecker Hauptwache ging gegen 6 Uhr am Morgen ein. Ein Bürger meldete zwei herrenlose Hunde ohne Halsband im Bereich der Mathiasstraße in Brauck. Ein Wagen zur Tierrettung rückte daraufhin in den Stadtsüden aus. Den Einsatzkräften gelang es, die Hunde einzufangen.

Die Hunderasse stammt aus der Türkei

Bei den Tieren handelt es sich um Kangals, Hirtenhunde, deren Rasse aus der Türkei stammt. Die Feuerwehr versuchte die Tiere im Tierheim in Gelsenkirchen unterzubringen. Kangals sind relativ große Hunde, die generell als eher schwierig zu vermitteln gelten.

Ob die Tiere bewusst ausgesetzt wurden, ob sie aus einem Zwinger oder Garten ausgebüxt sind, das konnte bislang nicht geklärt werden.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck