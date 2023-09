Feuerwehr-Einsatz mitten in Gladbecks Innenstadt

Gladbeck. Große Aufregung in Gladbecks Innenstadt: Die Feuerwehr rückte auf der Hochstraße an. Was war passiert?

Große Aufregung am Freitag (29. September) in der Innenstadt von Gladbeck. Die Feuerwehr rückte an – und erregte viel Aufsehen. Was war da los auf der Hochstraße?

Der Notruf ging gegen 16.10 Uhr bei der Feuerwehr ein: ein Wohnungsbrand. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stellten sie zunächst Qualm fest. „Der Bewohner war nicht zuhause“, hieß es von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür.

Als sie die Räume betraten, entdeckten sie die Ursache der Rauchentwicklung: angebranntes Essen. Die Feuerwehrleute nahmen es vom Herd und lüfteten die Wohnung. Verletzt wurde niemand.

