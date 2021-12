Feuerwehr befreit kleinen Hund nach Kollision mit E-Mobil

Die Feuerwehr konnte in Rentfort-Nord einen kleinen Hund befreien, der sich mit seiner Leine in die Achse eines E-Mobils verheddert hatte.

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck konnte einen Hund befreien, der sich mit der Leine in die Achse eine E-Mobils verheddert hatte. Das Tier blieb unverletzt.

Die Feuerwehr in Gladbeck hat am Samstagnachmittag ein Kleintier aus einer Notlage befreit. Die Leine eines kleinen Hundes hatte sich in der Vorderachse eines Elektromobils für Senioren verheddert und konnte vom Besitzer nicht allein gelöst werden.

Zu der „Kollision“ war es auf der Forststraße in Rentfort-Nord gekommen. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die verwickelte Leine schließlich aus der Achse gelöst werden. Der Hund blieb unverletzt und konnte von seinem Besitzer wieder entgegengenommen werden. Auch der Elektromobilfahrer kam mit einem Schrecken davon.

Feuerwehr wurde zu einem Brand nach Zweckel gerufen

Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Wohnungsbrand nach Zweckel gerufen. Aus einem Haus auf der Feldhauser Straße wurde eine Verrauchung des Treppenraumes gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte, so die Feuerwehr, waren bereits alle Bewohner aus dem Haus evakuiert. Die Feuerwehrleute stellten allerdings im Treppenraum nur im Dachgeschoss eine diffuse Verrauchung fest. Trotzdem schaute sich der Einsatztrupp alle Wohnungen und Räume an – eine Ursache für die gemeldete Rauchentwicklung konnte aber nicht gefunden werden.

Am Samstagabend kam es für die Feuerwehr noch zu einem Einsatz bei einem Verkehrsunfall auf der B 224 in Höhe der A-2-Auffahrt, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, so die Feuerwehr. Allerdings mussten von den Wehrleuten auslaufende Betriebsmittel abgestreut werden.

Insgesamt hatte die Feuerwehr von Freitagabend bis Sonntagvormittag 103 Einsätze, darunter 55 Notfalleinsätze, sechs Hilfeleistungen und den genannten Brand. Der Notarzt war 18-mal im Einsatz, außerdem wurden 23 Krankenfahrten durchgeführt.

