In der Diskussion über die geplante Leitungsführung der Fernwärme (von links nach rechts): Dr. Rainer Norten, Helge Berg (AWO), Nick Norten, Claudia Braczko (Runder Tisch Rentfort-Nord), Markus Winkelmann (Projektleiter Uniper Wärme GmbH), Nikola Feldmann (Geschäftsführerin Uniper Wärme GmbH), Udo Berg (Vertrieb Uniper Wärme GmbH für Rentfort Nord) und Dr. Volker Kreuzer (Baurat der Stadt Gladbeck)

Großprojekt Fernwärme für weiteren Stadtteil in Gladbeck ist Klimaschutz

Gladbeck. Der Bezirk Rentfort-Nord wird an die Uniper-Fernwärmeleitung in Gladbeck angeschlossen. Die beteiligten Akteure sprachen über die Trassenführung.

Die Fernwärmeversorgung in Gladbeck wird weiter voran getrieben. Die Uniper Wärme GmbH baut ihr Leitungsnetz aus, um Rentfort-Nord als Stadtteil an die klimafreundliche Heizvariante anzuschließen. Wie die Trasse verlaufen soll, wurde jetzt von beteiligten Akteuren besprochen. Das Großprojekt soll im Sommer 2022 starten und dem Quartier Entwicklungschancen in Sachen Klimaschutz bieten.

Treffpunkt beim Ortstermin war die Verteilstation an der Talstraße, wo derzeit die Fernwärmeleitung von Uniper endet. Von hier aus wird die neue Fernwärmeleitung über die Enfieldstraße bis zur Berliner Straße und dann südlich bis zur Kirchhellener Straße verlegt. Von der Berliner Straße wird zusätzlich noch ein Stich in die Schwechater Straße erfolgen. Bei größerem Interesse sind grundsätzlich auch weitere Erschließungen von Nebenstraßen möglich.

Ziel ist die Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen aus dem Stadtteil

Im Rahmen der sogenannten „Projekttische“ zu InnovationCity Rollout Rentfort-Nord fanden bereits seit 2016 Gespräche zwischen der Stadt Gladbeck, Uniper Wärme GmbH sowie regionalen Akteuren über eine mögliche moderne Fernwärmeversorgung statt. „Unser Ziel ist vor allem eine Reduktion der CO2-Produktion durch das Quartier. Die Ablösung der in vielen Gebäuden noch vorzufindenden Heizöl-, Gas- und Stromheizungen ist ein Beitrag dazu“, führt Stadtbaurat Dr. Kreuzer aus.

Die Stadt Gladbeck wird mit der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule selbst einer der ersten zukünftigen Fernwärmekunden. Zu den weiteren Beteiligten gehören die AWO mit dem Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum sowie Dr. Norten und Dr. Hölter, beides Eigentümer großer Mehrfamilienhäuser. „Unsere Heizungsanlage muss erneuert werden möglichst mit einer klimafreundlichen Variante, deshalb freuen wir uns über die Initiative der Uniper Wärme“ erzählt Einrichtungsleiter Helge Berg von der AWO.

Die Versorgung mit Fernwärme soll Ende 2023 in Rentfort-Nord starten

Verdeutlicht wurde beim Besprechungstermin, dass vor dem Start der Bauarbeiten auch Themen wie die Sondierung von Kampfmitteln, Grünschnitt oder Straßensperrungen zu planen sind. Das Ende der Erschließungsmaßnahme ist für den Herbst 2023 vorgesehen, sodass die Versorgung mit Fernwärme rechtzeitig zur Heizperiode Herbst/Winter 2023 aufgenommen werden könnte.

Die Uniper Wärme will kurzfristig mit den Beratungen zu Fernwärme-Anschlussmöglichkeiten in Rentfort-Nord beginnen, und steht für Anfragen bereits zur Verfügung (0209-601 5071 oder E-Mail info-waerme@uniper.energy). Das Unternehmen versorgt über 220.000 Haushalte entlang ihres 750 Kilometer langen Fernwärmenetzes im nördlichen Ruhrgebiet. Die Wärme stammt aus vielen verschiedenen Wärmeerzeugungsanlagen ( z.B. industrielle Abwärme).

