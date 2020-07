So sportlich ging es bei den Ritterferien im vergangenen Jahr am Kotten Nie zu. Da fanden zum Beispiel auch „echte“ Ritterkämpfe statt.

Sommerferien Ferienspielaktion: Ritterferien am Kotten Nie in Gladbeck

Gladbeck. Eine Ferienspielaktion findet auch in diesem Jahr wieder am Kotten Nie in Gladbeck statt. Dort dreht sich alles um Ritter. Anmeldungen ab sofort.

Kinder zwischen neun und 14 Jahren können auch in diesem Jahr Ritterferien auf dem Kotten Nie, Bülser Straße 157, verbringen.

Die Jugendförderung der Stadt Gladbeck veranstaltet diese außergewöhnlichen Ferienerlebnisse in der Natur gemeinsam mit dem Kinder-, Jugend-, Kulturhaus Maxus, dem Förderverein Kotten Nie und den Waldrittern. Die Ritterferien finden vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August statt. Dabei begeben sich die Kinder und Jugendlichen auf eine Reise in ein unbekanntes Land, in dem sie Nixen, lustigen Kobolden oder anderen seltsamen Fabelwesen begegnen werden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.maxus-re.de, per E-Mail an info@maxus-re.de oder unter 02043 / 24255.

