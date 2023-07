Ferien-Appartements in Gladbeck – diese Angebote gibt es

Gladbeck. Das Ruhrgebiet ist beliebt bei Touristen. Private Übernachtungsmöglichkeiten finden sich auch in Gladbeck. Doch gibt es auch Kurioses darunter?

Zeche Zollverein in Essen, der Movie Park gleich in der Nachbarstadt, das Fußballmuseum in Dortmund, die Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt, das Bergbaumuseum in Bochum oder auch das Oberhausener Gasometer. Das Ruhrgebiet hat etliche Highlights zu bieten, die natürlich auch Touristen anlocken. Davon profitieren sowohl die Hotels als auch die Anbieter privater Unterkünfte in Gladbeck. Denn von hier aus ist es nicht weit zu den attraktiven Zielen in der Region.

Da überrascht es auch nicht, dass man auf den einschlägigen Buchungsportalen im Internet auf sehr viele Möglichkeiten trifft, sich in Gladbeck eine Ferienwohnung oder auch ein Häuschen zu buchen. Doch sind auch ausgefallene Unterkünfte darunter zu finden?

Lesen Sie auch

Auf den Buchungsportalen im Internet finden sich einige Ferienunterkünfte in Gladbeck

Die Seite Booking.com wirft bei der Suche nach Ferienwohnungen immerhin elf Unterkünfte in Gladbeck aus, darunter seltsamerweise auch das Hotel van der Valk und das Hotel Linda, ehemals Ellinghorster Hof. Doch es gibt auch die richtigen Urlaubszimmer, wie beispielsweise das Appartement in Brauck mit drei Schlafzimmern und Küche, das auch als Monteurunterkunft beworben wird. Zwei Erwachsene zahlen hier für eine Woche 1785 Euro. Als Service erfährt man auch direkt, wie weit es von hier aus zu den Revier-Attraktionen ist, zum Beispiel 8,2 Kilometer bis zur Veltins Arena. Und das Portal listet noch weitere Zimmer und Appartements von privaten Gastgebern in Gladbeck auf. Wer mit Hund das Revier erkunden möchte – auch Vierbeiner sind bei einigen Buchungen erlaubt.

Auf der Seite FeWo-direkt finden sich ebenfalls einige Unterkünfte in Gladbeck. Das Angebot reicht vom modernen, frisch renovierten Appartement mit Boxspringbett und offener Küche in Zweckel bis zur schicken Wohnung mit drei Schlafzimmern und Balkon in Alt-Rentfort. Ein kleiner Bungalow mit Garten und Terrasse, an der Landstraße gelegen, findet sich auf Booking.com. Wer es lieber etwas plüschiger mag, für den ist vielleicht die Ferienwohnung an der Johowstraße in Alt-Rentfort genau das Richtige. Hier kann man es sich nach dem Ausflug zum Movie-Park bei kühlen Temperaturen am gekachelten Kamin bequem machen. Haustiere sind hier übrigens auch erlaubt.

Das „esports house“ in Gladbeck ist ein Paradies für Gamer

Ein wahres Zockerparadies: Das „esports house“ an der Rentforter Straße 14 in der Innenstadt ist wohl Gladbecks ungewöhnlichste Ferienunterkunft – und sehr beliebt in der Gamer-Szene. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Mit außergewöhnlichen oder gar kuriosen Unterkünfte kann Gladbeck allerdings touristisch nicht so richtig punkten. Das Tinyhouse, die alte Mühle oder auch den umgebauten Eisenbahnwaggon sucht man vergebens als Übernachtungsmöglichkeit im Stadtgebiet.

Beliebte Metropole Ruhr Im April 2023 stieg die Zahl der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben in der Metropole Ruhr laut der Ruhr Tourismus GmbH auf 731.106. Das ist ein Plus von 19,6 Prozent gegenüber April 2022 (damals 610.900). Damit gehöre die Metropole Ruhr zu den Regionen in NRW, die am stärksten zulegen konnten, heißt es weiter. Die Ruhrtourismus GmbH beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen von IT.NRW.

Etwas Ungewöhnliches findet sich dann aber doch. Seit 2020 gibt es das Gamer-Paradies „esports house“ in einem umgebauten Haus an der Rentforter Straße, mitten in Gladbecks Innenstadt. Wer hier bucht, für den ist die Sauna im Ferienquartier verzichtbar, nicht aber die PCs zum Zocken. In der Szene der Videospieler erfreut sich diese spezielle Unterkunft auch schon großer Beliebtheit, sagen die Betreiber. Profi- und Amateurgamer reisen aus ganz Deutschland und auch dem benachbarten Ausland nach Gladbeck, um hier gemeinsam und auch mit dem Rest der Welt zu zocken. Der Check-in geschieht auf digitale Weise über einen Code auf dem Smartphone.

Gibt es bald vielleicht doch noch eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit in Gladbeck?

Ganz unwahrscheinlich ist darüber hinaus aber auch nicht die Möglichkeit, dass in nächster Zukunft doch noch eine ausgefallene Unterkunft sich einreiht in die Riege der klassischen Ferienwohnungen in der Stadt. Ende vergangenen Jahres hat die Deutsche Bahn das alte Stellwerk Zweckel, das einst als schönstes Bahnwärterhäuschen Deutschlands galt, versteigern lassen. Der Zuschlag ging nicht, wie eigentlich erwartet, an den Verein der Stellwerkfreunde. Schon das Einstiegsgebot überstieg nämlich den finanziellen Spielraum des Vereins. Das Stellwerk kam für 15.500 Euro unter den Hammer – es gehört nun einem noch unbekannten Käufer.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Wie es mit dem Bahnwärterhäuschen mit der historischen, denkmalgeschützten Technik weitergeht, dazu ist bislang noch nichts bekannt. Allerdings wird seitdem ganz oft in Gladbeck darüber gesprochen, dass das kleine Stellwerk vielleicht auch irgendwann einmal als wirklich ganz und gar ungewöhnliche, aber auch ziemlich winzige Übernachtungsmöglichkeit in Gladbeck dienen könnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck