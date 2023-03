Feierabendmarkt Gladbeck: Wann es losgeht, was geboten wird

Gladbeck. Der Frühling ist da – und somit der Start in die Open-Air-Saison. Pläne gibt es deshalb auch schon für den Feierabendmarkt. Und fürs Freibad.

Die Temperaturen wecken so langsam Frühlingsgefühle. Da stellt sich ganz automatisch dann auch immer der Wunsch nach mehr Aktivitäten im Freien ein. Beste Voraussetzungen zum Beispiel für die Gastronomie und Eventveranstalter, die Freiluftsaison vorzubereiten. Joachim Pawlenka bildet da keine Ausnahme: Der Chef des Gladbecker Feierabendmarktes ist nämlich gerade voll und ganz mit der Planung für die kommenden Monate beschäftigt.

Am 3. Mai sollen die Gladbeckerinnen und Gladbecker erstmals wieder auf dem Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt mit einem kleinen Snack sowie bei einem Gläschen Wein, Bier oder Saft den Tag gemeinsam mit Freunden und Bekannten ausklingen lassen können. Dann startet der Gladbecker Feierabendmarkt in die Saison – alle zwei Wochen mittwochs ab 16 Uhr, so soll dann der Rhythmus bis in den Herbst hinein sein.

Lesen Sie auch

Eine kleine räumliche Veränderung kündigt er jetzt schon einmal an: Die Veranstaltung wird auf den Platz vors Alte Rathaus „rücken“. „Das hat einfach den Grund, dass sich die Feuerwehrzufahrt für den Bereich am Neuen Rathaus geändert hat, und wir deshalb ein wenig ausweichen müssen“, erklärt der Veranstalter. Für ihn hat der Umzug aber vor allem positive Aspekte: „Der Bereich vor dem Haupteingang des Rathauses hat einfach viel Charme, und der alte Baumbestand vorm Rathaus bietet auch noch stilvoll Schatten an heißen Tagen!“

Das gilt für das Konzept vom Feierabendmarkt 2023 in Gladbeck

Ansonsten gilt für den Feierabendmarkt 2023: Bewährtes aus der Saison davor findet natürlich erneut Aufnahme in die Planung. Was nicht so gut lief, fällt eben weg. Pawlenka nennt ein Beispiel: Der Feierabendmarkt werde von den Besuchern eindeutig als kleine Gastromeile geschätzt, mit einem guten Angebot an kleinen Speisen und Getränken. Currywurst, asiatische Snacks, ein Weinstand – das und vieles mehr wird deshalb wieder zum Angebot gehören. Fest eingeplant ist ebenfalls, dass ab und an Live-Musik vorm Rathaus erklingen soll.

„Dem Event ein wenig Wochenmarkt-Flair zu verleihen, kam hingegen nicht so gut an.“ Auf Waren wie Blumen oder auch Spargel seien die Händler schlichtweg sitzengeblieben. Also: keine Wiederholung.

Start-Ups, Vereine und Gruppen sind in Gladbeck auf dem Markt wieder sehr willkommen

Bestens bewährt habe sich hingegen, den Feierabendmarkt zusätzlich zu einer Bühne zu machen, auf der sich Start-ups, Vereine, Gruppen und Kunstschaffende präsentieren können. „Das wird es auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder in Gladbeck geben“, verspricht Pawlenka. Bunt und vielfältig sei der Markt dadurch gewesen, und das habe Anklang bei Besuchern und Händlern gleichermaßen gefunden.

Start-ups und Vereine können sich melden Start-ups, Vereine und Organisationen, die sich und ihr Angebot gern auf dem Feierabendmarkt in Gladbeck vorstellen möchten, können sich an Joachim Pawlenka wenden. Denkbar ist sowohl eine einmaligen Teilnahme als auch ein Mitmachen bei mehreren Märkten. Interessierte können telefonisch, 02043/ 96 98 97, oder per Mail an info@rent-it.org mit dem Feierabendmarkt-Chef (Firma Rent it) Kontakt aufnehmen. Das gilt auch für Leute, die Interesse daran haben, das Imbiss-Team im Freibad zu verstärken – auf 520-Euro-Basis oder auch in Teilzeit.

Fest steht deshalb: Diese Bühne soll der Feierabendmarkt wieder bieten. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt an Joachim Pawlenka wenden. Der stellt auch gleich noch in Aussicht: „Wer nicht über das notwendige Equipment für einen Stand verfügt, dem können wir unproblematisch weiterhelfen. Daran soll die Teilnahme nicht scheitern.“

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Ob es diesmal auch wieder themenbezogene Märkte – beispielsweise zu Halloween – geben wird, dahinter lässt der Feierabendmarkt-Chef erst mal noch ein Fragezeichen. „Bis dahin dauert es ja noch eine Weile, und man kann sich noch Gedanken über mögliche Programmpunkte machen.“ Jetzt steht aber vor allem ein gelungener Auftakt am ersten Mittwoch im Mai im Fokus – bei hoffentlich passendem Wetter.

So geht es mit dem Imbiss im Freibad an der B 224 weiter

Sonne und vor allem Wärme wünscht sich Joachim Pawlenka auch für den Beginn der Freibadsaison in Gladbeck. Dort betreibt der Gladbecker seit dem Sommer 2022 den Imbiss. Als der vorherige Betreiber überraschend absprang, hat sich Pawlenka sofort bereiterklärt, in die Bresche zu springen. „Angefangen haben wir dann mit dem Üblichen. Pommes und Currywurst eben.“ In diesem Jahr soll Wasserratten und Sonnenanbetern aber noch einiges mehr geboten werden, für den Snack zwischendurch. Pawlenka denkt da unter anderem an eine kleine Eisdiele, nicht etwa mit schnödem Eis am Stil, sondern vielmehr mit einer süßen Auswahl an eisigen Kugeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Die Öffnung vom Freibad-Imbiss ist für Pfingsten geplant. Wenn das Wetter mitspielt. Joachim Pawlenka ist da flexibel: „Wenn’s regnet, wird neu nachgedacht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck