FDP sorgt sich um Sicherheit im Falle eines Stromausfalls

Gladbeck. Die FDP Gladbeck möchte über das Risiko und die Gefahren eines Stromausfalls sprechen. Besorgt ist sie auch wegen der Flut-Katastrophe.

Die FDP Gladbeck sorgt sich um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Stromausfalls und möchte in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr am 20. September über das Thema sprechen.

Ein Stromausfall in einem größeren Gebiet, selbst für einen kürzeren Zeitraum, beeinträchtigt das öffentliche und zivile Leben und die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern, so die FDP. Die Wahrscheinlichkeit sei wegen der hohen Ausfallsicherheit des deutschen Stromnetzes zwar relativ gering und bleibe auf einzelne Gebiete begrenzt, das Risiko aber sei dennoch vorhanden. Das hätten nicht nur die aktuellen Ereignisse in der Eifel und in Rheinland-Pfalz gezeigt.

FDP hat zudem um die Beantwortung mehrerer Fragen gebeten

„Ein flächendeckender Stromausfall in Gladbeck und Umgebung würde uns schwer treffen. Unsere Abhängigkeit von Elektrizität ist – wie überall – ungeheuer groß”, sagt Michael Tack, FDP-Fraktionsvorsitzender. Die FDP-Ratsfraktion hat die Stadtverwaltung daher zudem um Beantwortung eines gesonderten Fragenkataloges gebeten.

Sie möchte etwa wissen, welche Vorkehrungen getroffen wurden, um im Falle eines Stromausfalls die Verwaltungstätigkeiten aufrecht zu erhalten. Außerdem fragt die FDP, wie lange Bürger nach einem Stromausfall Warnungen über die Gladbeck-App oder die Warn-App Nina erhalten können. Weitere Fragen der Fraktion: Wie lange ist die Polizei, die Feuerwehr und das THW per Mobil- oder Festnetztelefon zu erreichen? Und: Gibt es einen Gefahrenabwehrplan der Stadt Gladbeck und der Ele?

