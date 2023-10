FDP kritisiert Landesregierung: „Feldzug gegen Wohneigentum“

Gladbeck. Nachdem die Landesregierung ein Förderprogramm zum Eigentumserwerb eingestellt hat, übt Gladbecker FDP-Ratsherr Thiel deutliche Kritik.

Nachdem die Landesregierung NRW die Förderung von Zuschüssen für Wohneigentum in diesem Sommer eingestellt hat, meldet sich der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Heinz-Josef Thiel mit deutlichen Worten und spricht von einem „Feldzug gegen Wohneigentum“ der Landesregierung, welcher sich auch in Gladbeck negativ auswirke.

FDP-Ratsherr kritisiert: Wichtiges Förderprogramm für Eigentumserwerb gestrichen

Für viele Menschen ist Wohneigentum heutzutage nicht mehr finanzierbar, obwohl laut Ratsherr Thiel acht von zehn Personen lieber in einem Eigenheim wohnen würden als zur Miete. „Doch immer weniger Familien können sich diesen Lebenstraum erfüllen.“ Dies liege auch an den hohen Steuern und Abgaben, so hat kein anderes Bundesland in Deutschland eine so hohe Grunderwerbssteuer wie Nordrhein-Westfalen. „Um den Eigentumserwerb zu erleichtern, hat die FDP im Jahr 2022 noch in Regierungsverantwortung ein wichtiges Förderprogramm aufgelegt: Wer sich ein Haus oder eine Wohnung kaufte, um darin selber zu wohnen, konnte darüber bis zu 10.000 Euro Förderung beantragen“, erläutert Thiel.

Das Programm „NRW.Zuschuss Wohneigentum“ habe sich großer Beliebtheit erfreut, auch Gladbecker profitierten davon. So hätten 242 Haushalte insgesamt 1.481.634,96 Euro erhalten, pro Familie sind das 6.122,46 Euro Förderung. Deutliche Kritik übt der Ratsherr daran, dass die Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das Förderprogramm nun „abrupt und ohne Vorwarnung“ beendet hat. „Das kommt einem Wortbruch gleich, denn insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der CDU hatten im Landtag stets zugesichert, das Programm weiterlaufen zu lassen, bis alle Mittel abgerufen sind.“, zeigt sich Heinz-Josef Thiel entrüstet.

Thiel: „Das kommt einem Wortbruch gleich“

Die Gladbecker Freien Demokraten fordern deshalb, den „Feldzug gegen Wohneigentum auch in Gladbeck sofort zu beenden“. Auch andere Entscheidungen der Landesregierung würden dazu führen, dass der Eigentumserwerb sowie das Wohnen und Bauen schwerer und teurer werde, beispielsweise bei der Grundsteuer, den Beiträgen für den Straßenausbau und für Erschließungsstraßen oder der geplanten Abgabe auf Baumaterial.

