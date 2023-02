FDP fordert schnelle Entscheidungen für Riesener-Gymnasium

Blick über den engen Pausenhof des Riesener-Gymnasium in Gladbeck, das baulich erweitert werden soll.

Gladbeck. Die bauliche Erweiterung soll schnell starten. Langwierige Diskussionen könnten dem Image des Gymnasiums schaden und so die Anmeldezahlen sinken.

Die FDP-Fraktion fordert jetzt schnelle und tragfähige Lösungen für den laufenden Schulbetrieb am Riesener-Gymnasium, nach der ablehnenden Haltung der Gladbecker Bürgerinnen und Bürger zu einem Erweiterungsbau auf dem Jovyplatz. „Die Sicherung der Qualität des Unterrichts und eine zügige Lösung für einen Bau des naturwissenschaftlichen Traktes müssen jetzt Vorrang vor langwierigen Gesamtplanungen haben“, sagt der schulpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Sebastian Steinzen.

Städtebaulichen Erwägungen sollten jetzt hinten angestellt werden. Priorität müssten jetzt zunächst „die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler haben, sagt Steinzen. Es dürfe nicht passieren, dass die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer an dem Gymnasium mit seinem herausragenden Profil mit zähen Überlegungen zu Baumaßnahmen überdeckt werde, ergänzt FDP-Ratsherr Michael Tack. Mit der Sorge, dass sich das negativ auf die anstehenden Anmeldungen am Riesener auswirken könnte.

Unsicherheiten zu den Ausbauplänen könnten dem Ansehen der Schule Schaden zufügen

Das direkt an das Areal des Riesener-Gymnasiums angrenzende Pastoratswäldchen (unten links) könnte als Pausenhoferweiterung genutzt werden. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

„Den Eltern und kommenden Schülerinnen und Schülern muss klar aufgezeigt werden, dass der laufende Schulbetrieb gesichert ist und es eine schnelle Lösung für die akuten Probleme im Bereich der Naturwissenschaften geben wird“, sagt Tack. Unsicherheiten würden dem Ansehender Schule langfristig nur Schaden zufügen. Mit dem Bau des naturwissenschaftlichen Traktes auf den jetzigen Parkplätzen neben der Sporthalle solle schnellstmöglich begonnen werden.

Für die wegfallenden Parkplätze schlägt die FDP-Fraktion vor, während des Schulbetriebs dem Riesener-Personal eine festgelegte Anzahl von Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage unter der Stadthalle zur Verfügung zu stellen. Die FDP möchte auch das Pastoratswäldchen als Schulhoferweiterung mit Spiel und Klettermöglichkeiten in den Blick nehmen. „Bei steigenden Schülerzahlen am Riesener-Gymnasium bedarf es nach der Fertigstellung des Neubaus ohnehin eines größeren Schulhofs“, meint Tack.

