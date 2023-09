Fast 10.000 Euro Spenden für Tilda: Das Kätzchen sagt Danke

Gladbeck. Tildas Geschichte bewegt Gladbeck: Mittlerweile sind über 9000 Euro für das Kätzchen eingegangen, dem ein unbekannter die Hüfte gebrochen hat.

Es ist, als wüsste Tilda schon, dass sie gerettet ist. Das kleine Kätzchen lächelt beinahe in die Kamera, und bedankt sich so auf ihre Weise für vielen, vielen Spenden, die ihr nun die Operation ihrer gebrochenen Hüfte bezahlen. „Also, wir sind wirklich geplättet von so viel Anteilnahme“, sagt Tanja Zimmer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gladbeck. Im Moment kratzt die Spendensumme an der 10.000-Euro-Grenze, 9160 Euro sind Stand Dienstagabend für Tilda eingegangen.

„Das übersteigt die Summe für Tildas OP natürlich immens, aber leider rücken fast täglich neue Notnasen nach, und das Geld ist schneller aufgebraucht, als uns lieb ist“, erklärt Zimmer. Trotzdem, jetzt dominiert erstmal die Freude, „es gilt das Motto: Alles was Tilda benötigt, wird sie bekommen.“ Tanja Zimmer richtet sich dann alle Spender: „Das hat sie euch allen zu verdanken. Unsere Arbeit geschieht komplett ehrenamtlich, und um genau diese wichtige Arbeit weiterhin leisten zu können, brauchen wir euch alle. ‘Danke’ von ganzem Herzen für die Unterstützung.“

Ein Lächeln für die Spender: Das Gladbecker Kätzchen Tilda sagt Danke. Foto: Tanja Zimmer / Tierschutzverein Gladbeck

Tildas Operation steht kurz bevor

Für Tilda sind es nur noch wenige Tage, bis ihre linken Hinterlauf wieder aufsetzen kann, endlich schmerzfrei ist und so unbeschwert toben kann, wie es sich für eine junge Katze gehört. Am 12. September geht es zur Voruntersuchung zum Tierarzt, die Operation ist unter Vorbehalt für den 20. September angesetzt, denn „da Tilda noch sehr klein ist, ist ja das Risiko einer Narkose auch nicht ganz ohne.“ Sobald sich in Tildas Fall etwas Neues tut, verspricht der Tierschutzverein, wird natürlich berichtet. Bis dahin bleibt eine ungläubige Glückseligkeit ob der vielen Spender, die Tilda endlich ein „richtiges“ Katzenleben ermöglicht haben.

