Falscher Wasserwerker raubt in Gladbeck 89-jährige Frau aus

Gladbeck. Ein Unbekannter sprach eine 89-jährige Gladbeckerin an und verschaffte sich als Wasserwerker Zugang zu ihrer Wohnung. Er stahl Geld und Schmuck.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag gegen 12 Uhr mittags. Der bislang unbekannte Mann sprach die 89-Jährige vor ihrer Wohnung an der Bottroper Straße an und gab sich als Wasserwerker aus. Er erklärte ihr nach Polizeiangaben, dass er nach einem Wasserschaden die Anschlüsse testen müsse. Der Mann bat die Frau, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen und schloss die Tür hinter der Frau, heißt es im Polizeibericht.

Einer der zwei Trick-Täter sprach mit Akzent

Die Frau hörte, so heißt es weiter, vom Badezimmer aus den Tatverdächtigen mit einem zweiten Mann sprechen. Diesen zweiten Tatverdächtigen hat möglicherweise eine Zeugin gesehen, schreibt die Polizei. Die Täter durchsuchten die Wohnung und nahmen Geld und Schmuck mit. Sie verließen nach kurzer Zeit wieder die Wohnung.

Der erste Täter wird als mittelgroß und schlank beschrieben, sprach mit Akzent, trug eine Jeanshose und ein dunkles T-Shirt. Die zweite Person ist rund 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur, ein schwarzer Vollbart deutete sich bei ihm an. Zeugen können Hinweise bei der Polizei unter 0800 2361 111 geben.

