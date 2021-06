Falschen Polizisten erbeuten Geld von Gladbecker Seniorin

Gladbeck. Eine 92-jährige Gladbeckerin hat einen höheren Geldbetrag verloren. Betrüger hatten sich als Polizisten ausgegeben. Das ist ihre miese Masche.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben, um Senioren in Gladbeck reinzulegen. Eine 92-Jährige Frau hat so jetzt einen höheren Geldbetrag verloren.

Die Kripo teilt mit, dass am Mittwoch ein angeblicher Polizeibeamter die betagte Gladbeckerin in ihrer Wohnung in Rentfort-Nord anrief. In dem Telefonat brachte er die Frau dazu einen höheren Bargeldbetrag vor die eigene Haustür zu legen. Die 92-Jährige berichtete später, dass sie mit drei unterschiedlichen Personen am Telefon gesprochen habe.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Das Geld wurde von einem unbekannten Täter mitgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

Das empfiehlt die Polizei bei unseriösen Anrufen

Die Polizei empfiehlt, um Schaden zu vereiteln, mit älteren Angehörigen und Freunden über die Betrugsmasche zu sprechen. Zugleich weist die Polizei darauf hin, dass sie nie zuhause anruft, um nach Geld oder Wertgegenständen zu fragen. Generell sollten niemals Geld oder Wertgegenstände auf Anweisung außerhalb der Wohnung deponiert werden. Klare Empfehlung: Sich gar nicht auf ein Gespräch mit den raffinierten Betrügern am Telefon einlassen, auflegen und die Polizei informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck